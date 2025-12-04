Durante la campaña navideña, la demanda de estacionamientos experimenta un notable incremento debido a varios factores asociados al aumento general de la actividad comercial y social. Las compras durante esta época del año generan un flujo masivo de personas hacia centros comerciales, mercados y zonas de alto tránsito.

Muchas familias optan por usar vehículos particulares para transportar regalos, realizar compras voluminosas o visitar varios establecimientos en un mismo recorrido, lo que incrementa significativamente la cantidad de autos en circulación.

En ese marco, Apparka proyecta un nuevo pico de crecimiento en la demanda durante la campaña navideña de este año. De acuerdo con su data histórica, los meses de noviembre y diciembre registran un incremento promedio de 7.2%, que se eleva hasta un 14.1% en las semanas de mayor actividad comercial, desde la quincena de noviembre hasta Navidad.

Las áreas más dinámicas están directamente vinculadas a espacios de comercio, recreación y alta circulación peatonal. Durante la campaña navideña, las zonas y distritos que más crecen son:

Centro de Lima con un +27% de un público como proveedores que buscan los mejores precios para sus negocios y consumidores cuyo objetivo es ahorrar y aprovechar al máximo su presupuesto de compra.

Miraflores con un +17% recibe a usuarios que visitan el distrito en búsqueda de opciones de entretenimiento y su oferta gastronómica para reuniones familiares o de amigos por las fiestas.

San Borja presenta un crecimiento +11%, impulsado principalmente por su cercanía a centros comerciales como La Rambla y avenidas de foco comercial como Aviación y San Luis.

Barranco con un +9%, con una tendencia creciente por actividades gastronómicas y culturales.

“Algunos estacionamientos mantienen un flujo regular durante el año, pero experimentan un alza significativa en campaña navideña debido al comportamiento de compra, visitas a las galerías comerciales del Centro de Lima y actividades sociales en malls y zonas con alta presencia de locales gastronómicos”, destaca Ernesto Maldonado, gerente comercial y desarrollo de Apparka.