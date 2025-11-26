La campaña navideña representa el periodo comercial más intenso del año, y en un contexto de gratificaciones, bonos y retiros previsionales, los consumidores están priorizando formas de pago más flexibles, inteligentes y convenientes para organizar mejor su presupuesto.

En ese sentido, miles de negocios ya vienen activando nuevas alternativas desde sus POS y canales digitales, como el canje de puntos y millas, así como las cuotas sin intereses, lo cual amplía el poder de compra de los clientes sin afectar su liquidez.

Entre las recomendaciones para potenciar el rendimiento comercial en diciembre, destacan:

Cuotas sin intereses para compras mayores

Con la demanda de electrodomésticos, tecnología y regalos familiares durante Navidad, esta modalidad permite que los usuarios organicen mejor sus gastos sin impactar directamente su liquidez mensual.

Aceptar pago con puntos y millas

Muchos consumidores llegan a fin de año con beneficios acumulados. Al permitir su uso, los negocios se vuelven una alternativa más accesible y atractiva, incluso para quienes no desean usar efectivo.

Combinar beneficios para mayor conversión

Negocios que aceptan simultáneamente cuotas sin intereses y pago con puntos y millas logran mejores resultados, ya que el cliente puede elegir la modalidad que más le convenga, reduciendo el abandono de compra.

Comunicar con claridad

Niubiz recomendó que los establecimientos que ofrecen estas facilidades lo anuncien mediante señalización en tienda, mensajes en redes y comunicación visible en el punto de pago, con el fin de captar a clientes que buscan optimizar su presupuesto navideño.

Capacitar al personal

La empresa señaló que algunos compradores pueden tener dudas sobre estas modalidades, por lo que el equipo de atención debe estar preparado para ofrecer explicaciones simples y efectivas que impulsen la decisión de compra.

La marca destacó que, en una temporada donde los consumidores valoran flexibilidad, planificación y eficiencia, los negocios que incorporan herramientas de pago modernas pueden cerrar más ventas y fortalecer su relación con los clientes en una de las campañas comerciales más relevantes del año.