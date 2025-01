Con el inicio del verano 2025, muchas familias y grupos de amigos eligen disfrutar de sus vacaciones o tiempo libre en las diversas playas del litoral limeño. Si planea asistir con su vehículo particular, es importante considerar que los costos de estacionamiento varían según el distrito en el que se encuentre la playa.

Barranco, Ancón, Punta Hermosa, Naplo, son algunos de los balnearios más concurridos durante esta temporada, en donde el número de bañistas incrementan durante los meses de enero, febrero y marzo.

Durante esta temporada, las municipalidades implementan una tasa adicional conocida como tarifa de estacionamiento vehicular. Este cobro, que se suma a las tasas habituales del año, varía según el distrito al que pertenezca la playa elegida. Su propósito es garantizar espacios seguros para estacionar su auto mientras disfruta del litoral.

Playas de Barranco

La Municipalidad de Barranco ratificó la Ordenanza N.º 646-2024-MDB, que establece el régimen de la tasa de estacionamiento vehicular en las playas del distrito para la temporada de verano 2025. Esta medida estará vigente durante el periodo del 1 de enero al 30 de abril de 2025.

El servicio de estacionamiento se aplicará todos los días de la semana, en el horario de 07:00 a 19:00 horas, en las zonas de las playas “Las Sombrillas” (177 espacios), “Los Yuyos” (32 espacios) y “Baños de Barranco” (21 espacios), sumando un total de 230 espacios disponibles. La tarifa será de S/ 0.50 por cada 30 minutos de uso del servicio.

Playas de Ancón

La Municipalidad Distrital de Ancón ratificó la Ordenanza N.º 527-2024/MDA, que establece la tasa por estacionamiento vehicular temporal en las zonas de playas del distrito para la temporada de verano 2025. La medida estará en vigor desde el 1 de enero de 2025 hasta el 26 de abril de 2025, y nuevamente desde el 1 de diciembre al 31 de diciembre de 2025.

El estacionamiento se aplicará todos los días de la semana, en el horario de 06:00 a 24:00 horas, en las playas “San Francisco Chico” (251 espacios), “Hermosa” (251 espacios) y “Los Enanos” (221 espacios), sumando un total de 723 espacios disponibles. La tarifa será de S/ 1.00 por cada 30 minutos de uso del servicio.

Playas de Pucusana

La Municipalidad Distrital de Pucusana ratificó la Ordenanza N.º 368-2024/MDP, que establece la tasa por el servicio de estacionamiento vehicular temporal en la playa Naplo durante la temporada de verano 2025.

La medida estará en vigencia desde el 1 de enero hasta el 26 de abril de 2025, y nuevamente del 1 al 31 de diciembre de 2025, de lunes a domingo, en el horario de 08:00 a 18:00 horas. El estacionamiento estará disponible en la zona de la playa “Naplo”, con un total de 107 espacios. La tasa por el servicio será de S/. 0.50 por cada 30 minutos de uso del estacionamiento.

Playas de Punta Hermosa

La Municipalidad Distrital de Punta Hermosa ha ratificado la Ordenanza Nº 536-MDPH, que establece la tasa por estacionamiento vehicular temporal en las zonas de playas del distrito para la temporada de verano 2025.

Esta medida será aplicable durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 22 de abril de 2025, así como del 18 al 31 de diciembre de 2025.

El horario de funcionamiento será de lunes a domingo, de 09:00 a 18:00 horas, en la zona exclusiva de la playa “El Silencio”, que contará con 322 espacios disponibles. La tasa exigible por el servicio será de S/ 0.90 por cada 30 minutos de uso del estacionamiento.

Es fundamental que los ciudadanos comprendan que no deberán realizar ningún pago por concepto de estacionamiento en las playas de los distritos que no hayan emitido la ordenanza municipal correspondiente. Por lo tanto, aquellos distritos que no estén reflejados en la página web del Servicio de Administración Tributario (SAT) ni en el diario El Peruano no requieren el cobro por estacionamiento. Es recomendable que los usuarios verifiquen la información en estos canales oficiales para evitar inconvenientes y pagos indebidos.

