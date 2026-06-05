El Gobierno modificó una serie de dispositivos legales para proteger a los trabajadores y servidores públicos diagnosticados con cáncer.

Según el DS 008-2026-TR, publicado en el diario oficial El Peruano, en caso de que un trabajador sea despedido tras haber comunicado a su empleador su diagnóstico de cáncer, se presumirá que la decisión estuvo vinculada a dicha condición de salud, salvo que la empresa demuestre la existencia de una causa justa y comprobada.

Para que dicho mecanismo de protección se aplique, el empleador debe haber tenido conocimiento previo del diagnóstico, tratamiento o efectos derivados de la enfermedad.

Ello deberá acreditarse con certificado médico de un establecimiento de salud público o privado.

Trabajadores con cáncer estarán protegidos frente al despido y podrán exigir adaptación de sus puestos de trabajo. Foto: referencial / Andina

Adaptación del puesto y salario intacto

La normativa señala que las empresas y entidades públicas deberán adaptar los puestos de los trabajadores con cáncer cuando sus condiciones físicas o cognitivas dificulten el desempeño habitual de sus funciones.

Dentro de los beneficios, está permitir cambios temporales de funciones, reubicaciones internas, teletrabajo o adecuaciones en el entorno laboral.

Asimismo, se establece que los servidores de confianza no podrán ser cesados por razón de su diagnóstico de cáncer; aunque la entidad podrá ponerle fin al vínculo cuando haya pérdida de confianza, una causal distinta a la condición de salud.

Las empresas y entidades públicas deberán extremar la justificación de cualquier desvinculación laboral que involucre a trabajadores con cáncer.