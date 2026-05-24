En un contexto marcado por la caída de hidrocarburos y pesca, los servicios mantuvieron “buen pie” en el empleo formal. El sector avanzó 4.7% y concentró la mayor cantidad de nuevos empleos privados, detalló el Banco Central del Perú (BCRP) en su último informe sobre la actividad económica, correspondiente a marzo del 2026.

El desempeño en cifras

Puntualmente, en el sector privado, el número de puestos de trabajo aumentó 5.7% en marzo. El crecimiento del empleo se registró, principalmente, en los sectores servicios, comercio y agropecuario, se detalla en el documento oficial.

Así, con la lupa solamente sobre en el rubro de servicios, la rama sumó 2.4 millones de puestos de trabajo, 108,000 más que el mismo periodo del año anterior, lo que equivale a un crecimiento interanual de 4.7%.

Otro dato relevante es cómo se distribuyó este crecimiento: los servicios a empresas encabezaron ampliamente la generación de empleo. Este grupo pasó de 688,000 a 730,000 trabajadores formales; es decir, creó 41,000 puestos adicionales y creció 6%.

El transporte también mostró una expansión: sumó 19,000 empleos y avanzó 6.6%, una de las tasas más altas del cuadro.

Otro bloque dinámico fue el vinculado a turismo y consumo presencial. El grupo de restaurantes creció 5.3%; hoteles, 5.2%; y agencias de viajes, 5.2%.

El sector financiero, por su parte, avanzó 6.1% y añadió 8,000 empleos formales.

Servicios reunió más de 2,4 millones de puestos de trabajo formales. (Foto: informe del BCRP)

El dato:

En marzo, el crecimiento del empleo se registró principalmente en empresas con más de 50 trabajadores. Entre las empresas con más de 500 empleados, los puestos de trabajo crecieron 7.7%.