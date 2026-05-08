La reducción de la pobreza en el Perú representa una señal positiva para la economía nacional y abre una oportunidad importante para fortalecer el desarrollo social en distintas regiones del país. Sin embargo, especialistas advierten que mantener esta tendencia requerirá consolidar políticas que impulsen la inversión, la generación de empleo formal y el cierre de brechas estructurales.

Frente a este escenario, la Dra. Raquel Godoy Cedeño, economista y directora de la Escuela de Economía y Finanzas de la Universidad César Vallejo (UCV), analizó los recientes indicadores económicos y destacó la necesidad de transformar el crecimiento en bienestar sostenible para las familias peruanas.

Fuente: Andina

El reto de convertir crecimiento en bienestar

El reciente tablero interactivo del Instituto Peruano de Economía (IPE) evidencia una señal alentadora para el país: en 2025, la pobreza en el Perú se redujo a 25.5 %, permitiendo que más de 564 mil personas salieran de la pobreza durante el último año.

“Este resultado se dio en un contexto de mayor dinamismo económico, impulsado por el crecimiento de la inversión privada y del empleo formal privado. Además, la pobreza disminuyó en 19 de las 25 regiones del país, reflejando una mejora territorial importante”, comentó la directora de la Escuela de Economía y Finanzas.

No obstante, el panorama todavía plantea importantes desafíos. Aunque la cifra representa un avance respecto a años anteriores, el nivel de pobreza aún se mantiene por encima del registrado antes de la pandemia, cuando alcanzó el 20.2 % en 2019. Actualmente, existen 2.3 millones más de peruanos en situación de pobreza en comparación con ese periodo.

Por ello, la especialista de Economía de la UCV consideró “fundamental consolidar políticas públicas sostenidas que permitan cerrar brechas sociales y fortalecer las capacidades productivas de la población”.

Formalización y productividad como ejes del desarrollo

Desde una mirada académica en la Escuela de Economía y Finanzas, estos resultados confirman que la reducción de la pobreza no depende únicamente del crecimiento económico, sino de la capacidad de convertir dicho crecimiento en empleo formal, mejores ingresos, acceso a servicios básicos y mayor inversión en educación, salud e infraestructura.

“En ese contexto, regiones con importante potencial productivo, agroindustrial y comercial, como La Libertad, representan espacios estratégicos para seguir articulando inversión privada, formación de talento humano y desarrollo territorial”, agregó la Dra. Godoy.

Su dinamismo económico puede contribuir progresivamente a generar mejores oportunidades para las familias, siempre que se acompañe de políticas orientadas a impulsar la productividad, formalización y acceso equitativo a servicios.

Fuente: Andina

Información y análisis para impulsar el desarrollo regional

El tablero del IPE se convierte además en una herramienta valiosa para que autoridades, universidades, empresas y ciudadanía analicen la evolución de la pobreza con enfoque regional. Su utilización permite tomar decisiones sustentadas en evidencia y promover una agenda de desarrollo más cercana a las necesidades reales de cada territorio.

Desde la formación universitaria, resulta clave preparar economistas capaces de interpretar la realidad nacional, analizar datos y proponer soluciones sostenibles frente a desafíos como la pobreza, el empleo, la inversión y el desarrollo regional.

En esa línea, la Escuela de Economía y Finanzas de la UCV reafirma su compromiso con una educación orientada al análisis crítico, la evidencia y el impacto social.

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