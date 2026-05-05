El cumplimiento de la cuota de empleo para personas con discapacidad resulta complicado tanto en el sector público como privado, indican analistas.
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José Carlos Reyes Leyva
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La comisión de inclusión social y personas con discapacidad del Congreso tiene en agenda la exposición de una iniciativa legislativa que busca modificar la ley de cuota de empleo de personas con discapacidad. El proyecto de ley N° 14378 fue presentado por el congresista Valdemar Cerrón, ¿de qué trata?

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