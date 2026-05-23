Vivo opera en operadoras y retailers del mercado formal. El canal informal no es parte de su estrategia y este año prioriza el ecommerce. (Foto: Vivo)
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Edgar Velito
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La crisis global de memorias y semiconductores está redibujando el mapa de la industria móvil. Vivo, fabricante chino que ocupa el cuarto lugar en el mercado mundial de smartphones con una participación del 8%, no es ajeno a ese contexto y tiene una hoja de ruta definida para el mercado peruano. En conversación con Gestión, José Flores, vicepresidente comercial para Perú y Chile, revela la estrategia de la marca para lo que resta de 2026.

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