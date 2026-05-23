La industria de smartphones vive un momento de tensión que pocos consumidores perciben en la superficie, pero que los fabricantes sienten con claridad en sus cadenas de suministro. La explosión de la inteligencia artificial disparó la demanda global de semiconductores y memorias, componentes que ahora escasean y cuyo precio no para de subir.

“Hemos entrado a competir con una nueva industria para el suministro de los componentes más importantes de los equipos”, explicó el ejecutivo al diario.

El resultado de esa competencia es una contracción de la demanda en el mercado en varias partes del mundo, donde los precios de los smartphones han subido entre 15% y 20% en comparación con el año anterior. Perú, sin embargo, ha corrido una suerte distinta, al menos por ahora.

José Flores, vicepresidente comercial de Vivo Perú y Chile.

Anticiparse o pagar el precio: Esta es la estrategia de Vivo

Vivo decidió actuar antes de que el golpe llegara al consumidor final. La estrategia fue acelerar sus importaciones en el primer cuatrimestre del año: de enero a abril de 2026, los ingresos de equipos crecieron 60% respecto al mismo periodo del año anterior. “Hemos acelerado nuestras importaciones para evitar estas subidas de costos que suceden cada trimestre”, señaló Flores.

La jugada le permitió a la marca construir un “colchón” de inventario y sostener sus precios. Pero Flores es claro en que se trata de una solución de corto plazo. “Para el largo plazo será revisar los portafolios y seguir negociando con los proveedores para obtener configuraciones que no afecten tanto al consumidor”, indicó.

Sin embargo, esa revisión tendría un impacto en lo que el usuario encontrará en las tiendas. La marca apuesta por equipos con memorias de 256 GB en lugar de 512 GB, y con 6 GB de RAM en vez de 8 GB. No es un recorte arbitrario: es una reconfiguración del portafolio para mantener precios accesibles sin sacrificar el margen. “Los costos siguen subiendo y algo va a tener que ser trasladado al consumidor, pero todos estamos haciendo el mayor esfuerzo para que eso no se dé de manera directa”, admitió el ejecutivo.

Un portafolio que no frena de Vivo: Nuevos lanzamientos

Pese al contexto, Vivo no pausó su agenda de lanzamientos. En los últimos 60 días, la marca introdujo seis equipos nuevos al mercado peruano: el Y11, Y21, Y31, V70 FE, V70 y el X300 Pro, su apuesta de alta gama para este año. Este último sorprendió incluso a la propia compañía: el 60% de las ventas proyectadas para el trimestre se concretaron en el primer mes. “La respuesta del mercado ha sido extraordinaria, superior a lo que esperábamos”, dijo Flores.

Ese resultado le abre la puerta a un movimiento más audaz: el lanzamiento del X500 Pro, el equipo de gama ultra premium de la marca, previsto para octubre o noviembre de este año. Para entonces, Vivo espera haber completado también un nuevo ciclo de renovación de su portafolio, cuyos detalles aún están en evaluación.

En los últimos 60 días, la marca introdujo seis equipos nuevos al mercado peruano: el Y11, Y21, Y31, V70 FE, V70 y el X300 Pro, su apuesta de alta gama para este año.

La expansión de Vivo en Perú no se limita a sus smartphones. La marca avanza en conversaciones con retailers donde aún no tiene presencia y mantiene negociaciones activas con operadoras. Actualmente opera con Claro y Entel, y busca ampliar esa base. “Habrá más penetración nuestra en distintos retailers y clientes hacia lo que queda del año”, anticipó Flores.

En paralelo, la compañía prepara el ingreso de wearables al mercado peruano —relojes y auriculares— como parte de una diversificación que ya tiene fecha tentativa para este año. Y con la mirada puesta en el mediano plazo, Vivo desarrolla a nivel global lentes de realidad aumentada, actualmente en etapa de desarrollo final, que llegarán al mercado peruano en el momento en que la empresa considere que existe una demanda real para el producto.

El año pasado, Vivo duplicó sus ventas en Perú. Para 2026, la ambición es la misma. Al cierre del primer trimestre, la marca registró un crecimiento de 25% frente al mismo periodo del año anterior, incluso en medio del cambio de portafolio. “Nuestra meta es replicar el comportamiento del año pasado, y seguir creciendo independientemente de lo que suceda con el mercado”, afirmó Flores.

Más datos sobre Vivo

Canales de venta. Vivo está presente en la mayoría de canales del mercado formal: operadoras y retailers principales. El canal informal —es decir, retailers independientes— no forma parte de su estrategia actual. Para este año, la marca tiene como prioridad el desarrollo del ecommerce.

Vivo está presente en la mayoría de canales del mercado formal: operadoras y retailers principales. El canal informal —es decir, retailers independientes— no forma parte de su estrategia actual. Para este año, la marca tiene como prioridad el desarrollo del ecommerce. Presencia. La marca opera a nivel nacional con más de 250 vendedores desplegados en todo el país y equipos gerenciales en las zonas norte, sur y centro. Lima, no obstante, concentra la mayor parte de sus ventas.

La marca opera a nivel nacional con más de 250 vendedores desplegados en todo el país y equipos gerenciales en las zonas norte, sur y centro. Lima, no obstante, concentra la mayor parte de sus ventas. Expansión. Vivo tiene presencia en México, Centroamérica, El Caribe, Colombia, Perú y Chile. Brasil es su incorporación más reciente, con operaciones en etapa inicial, mientras que Ecuador y Bolivia serán sus próximos mercados en la región.

Vivo tiene presencia en México, Centroamérica, El Caribe, Colombia, Perú y Chile. Brasil es su incorporación más reciente, con operaciones en etapa inicial, mientras que Ecuador y Bolivia serán sus próximos mercados en la región. Market Share. En Perú, en los canales en los que participa la marca, el market share puede alcanzar un pico de 12%, aunque en los niveles más bajos suele ubicarse entre 6% y 7%.