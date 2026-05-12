La portabilidad móvil en Perú volvió a superar el medio millón de líneas en abril de 2026. Según datos del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel), un total de 520,465 líneas cambiaron de empresa operadora durante el mes, marcando el segundo periodo consecutivo con cifras por encima de ese umbral. ¿Qué empresa captó mayor cantidad de nuevas líneas?

El resultado representa una ligera moderación frente a marzo (536,832 portaciones). Este comportamiento responde a una demanda sostenida de los usuarios por mejores condiciones de servicio, especialmente en planes pospago, cobertura y precios más competitivos.

El segmento pospago concentró más del 76% de las portaciones en abril, con 397,628 líneas, consolidándose como el principal motor de la dinámica competitiva en el mercado móvil.

Competencia ajustada

A nivel de desempeño por operador, Claro registró 166,675 líneas ganadas y 151,986 líneas perdidas, con un saldo neto positivo de 14,689 líneas, mientras que Movistar reportó 98,629 líneas ganadas y 113,704 líneas perdidas, con un saldo neto de -15,075 líneas.

Por su parte, Bitel alcanzó 121,710 líneas ganadas y 121,351 líneas perdidas, con un saldo positivo de 359 líneas. En tanto, Entel obtuvo 133,252 líneas ganadas y 133,294 líneas perdidas, con un resultado neto de -42 líneas.

Un dato relevante es el desempeño de Guinea Mobile, un operador móvil virtual (OMV) que, pese a su menor escala, registró 199 líneas ganadas y 130 líneas perdidas, con un saldo positivo de 69 líneas.

Según cifras de Osiptel, Movistar registró la mayor pérdida neta: más de 15 mil líneas (Foto: Archivo)

Portabilidad fija cae

En el segmento de telefonía fija, la dinámica fue opuesta. En abril, solo 648 líneas fijas cambiaron de operador, lo que representó una caída de 73.83% frente a marzo, cuando se registraron 2,476 portaciones.

Por empresas, ON Empresas obtuvo el mayor saldo neto positivo con 110 líneas, mientras que Movistar registró el mayor saldo negativo con 324 líneas.