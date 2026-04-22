(Desde Chile) La operadora de telecomunicaciones chileno Entel anunció una inversión de US$ 221 millones el 2026 en el mercado peruano, elevando así desembolso frente a los US$ 208 millones en 2025. Además, destacó la alianza con Starlink para ofrecer conexión satélital a clientes en Perú.

El Capex total proyectado para Perú se desglosa US$ 178 millones para el negocio móvil, US$ 21 millones para el negocio de hogar (fibra óptica) y US$ 22 millones al negocio de empresas y mayoristas.

“Perú continúa siendo un mercado estratégico y con importantes oportunidades de expansión. Seguiremos impulsando inversiones focalizadas que nos permitan fortalecer nuestra propuesta de valor, ampliar nuestra cobertura y acercar la tecnología a más personas”, señaló Antonio Büchi, CEO de Entel.

En el marco de su Junta Anual de Accionistas en Santiago de Chile, la compañía informó que está inversión estará enfocada en la expansión de la red móvil, y la aceleración del negocio hogar a través de fibra óptica. “El objetivo es mejorar la calidad de servicio, ampliar cobertura y seguir elevando la experiencia del cliente”, indicó la empresa.

Luis Felipe Gazitúa, vicepresidente de Entel (parte central de la fotografía).

Entel crece en Perú: fibra con Win y servicio satelital directo al móvil

Durante 2025, Entel registró un crecimiento sólido en el país. Los ingresos aumentaron 7.0% y el EBITDA 7.4%, alcanzando un margen de 25,8%. Además, sumó 562,000 nuevos clientes pospago, captando cerca del 27.5% del crecimiento neto del mercado.

En esa misma línea, Luis Felipe Gazitúa, vicepresidente de Entel, resaltó el acuerdo suscrito entre la compañía y Win, que permitirá el despliegue de su negocio de fibra óptica en Perú. “Ofreceremos servicio de internet de banda ancha a más de 3.7 millones de hogares, empresas en Lima, Callao y otras ciudades relevantes del país”, aeguró.

Otra alianza relevante destacada por la empresa chilena fue con Starlink, la cual le permitió lanzar en diciembre de 2025 el servicio de conexión satelital directa al celular (D2C). Inicialmente, este servicio ofrecía solo mensajería SMS, pero desde hace un mes incorporó el uso de WhatsApp y otras aplicaciones como Google Maps, X, AccuWeather y AllTrails, incluso en zonas sin cobertura móvil terrestre.

“Fuimos el primer pais (tanto en Perú y Chile) en ofrecer esta tecnología y quinto en el mundo. Es importante es señalar, que semanas mas tarde extendimos este servicio a nuestros clientes en Perú“, afirmó el ejecutivo.

DATOS CLAVES.