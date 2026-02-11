Humberto Chávez, director general de Claro Perú, señaló a Gestión que el despliegue de esta red es uno de los pilares de su estrategia de crecimiento para este año y forma parte de un plan integral que incluye inversión en infraestructura, modernización tecnológica y ampliación de capacidades.

“En los próximos años, una parte relevante de la inversión total de la compañía estará orientada a infraestructura móvil y evolución tecnológica, con el objetivo de fortalecer la experiencia del cliente, atender el crecimiento sostenido del tráfico de datos y sentar las bases para nuevos servicios digitales”, precisó.

Avances de la operadora

El ejecutivo recordó además que, desde fines de diciembre, la red 5G de Claro está disponible en cerca de 100 distritos de los principales departamentos del país , entre ellos Lima, Arequipa, Chiclayo, Cusco, Piura, Ica y Chimbote, además de la Provincia Constitucional del Callao.

Según explicó, esta expansión responde a un análisis multifactorial, dado que la compañía evalúa aspectos como la densidad poblacional, los niveles de consumo de datos, la demanda de conectividad de alta capacidad, el dinamismo económico de las zonas y la viabilidad técnica para el despliegue.

“Este enfoque permite maximizar el impacto del 5G desde el inicio, con una implementación eficiente y alineada a las necesidades reales de personas y empresas”, sostuvo.

Consultado sobre si esta activación inicial podría tener un efecto en la participación de mercado, Chávez sostuvo que el 5G fortalece la posición competitiva de Claro Perú. Según indicó, la nueva red permite a la empresa anticiparse a las crecientes demandas de conectividad de usuarios cada vez más digitales y de sectores productivos que requieren soluciones de mayor capacidad y confiabilidad.

En esa línea, afirmó que el despliegue no solo apunta a reforzar el vínculo con los clientes actuales, sino también a captar nuevos usuarios . “El 5G nos coloca en una posición sólida para seguir creciendo de manera sostenida en participación de mercado en el mediano plazo”, señaló.

Humberto Chávez, director general de Claro Perú, comentó que la compañía proyecta monetizar el 5G con servicios empresariales, IoT y soluciones digitales de valor agregado. Foto: GEC

Diversificación de ingresos

Sobre la monetización de la nueva red, el directivo explicó que se contempla una combinación de consumo móvil avanzado y soluciones de valor agregado. “ El 5G habilita oportunidades en conectividad empresarial, IoT, soluciones dedicadas, servicios digitales y aplicaciones para entornos productivos . Estas líneas permitirán diversificar ingresos de manera progresiva, conforme maduren los casos de uso y la adopción tecnológica en el país”, refirió.

En ese sentido, adelantó que la telco desarrollará nuevas propuestas acordes con las necesidades específicas de conectividad de cada usuario, lo que implica el diseño de paquetes y planes diferenciados.

“Los planes diferenciados buscan capturar mejor el valor de los distintos perfiles de uso y responder a una demanda creciente por experiencias digitales más intensivas. Hoy en día, los usuarios presentan patrones de consumo asociados a streaming en alta definición, videojuegos en línea y trabajo remoto, lo que impulsa la migración hacia planes de mayor capacidad”, explicó.

Con ello, la empresa espera una evolución positiva del ARPU a lo largo de 2026, como resultado de una propuesta más alineada con los hábitos digitales actuales y el valor percibido por el cliente.

Adicionalmente, la estrategia de Claro de cara al 5G contempla tanto al usuario masivo como al corporativo. “Por un lado, el usuario masivo accede a una experiencia móvil superior. Por otro, el 5G permite desarrollar soluciones avanzadas para nichos específicos, especialmente en el segmento corporativo y productivo. Ambos frentes son complementarios y evolucionarán de manera gradual”, dijo.

Añadió que el despliegue inicial impacta directamente en el consumo personal, ampliando el acceso a una mejor experiencia de conectividad. En paralelo, la empresa trabaja en nuevas propuestas para quienes buscan aprovechar el 5G de acuerdo con necesidades específicas, mediante el lanzamiento progresivo de paquetes y planes diferenciados.

Entre los sectores con alto potencial de adopción temprana mencionó minería, manufactura, logística, puertos y aeropuertos, retail, salud y educación. “En estos sectores, el 5G puede mejorar la eficiencia operativa, la seguridad, la automatización y la experiencia del usuario final”, comentó.

Asimismo, destacó el proyecto de Red Privada 5G en el Puerto Multipropósito de Chancay, que —dijo— marca un hito para el país. Esta red permitirá optimizar las operaciones logísticas del puerto, conectando personas, equipos y procesos de múltiples organizaciones, además de mejorar la eficiencia operativa y brindar experiencias más ágiles, flexibles y seguras para usuarios, clientes y colaboradores.

Claro planea lanzar paquetes y planes diferenciados para responder al mayor consumo de datos y nuevas demandas digitales. Foto: Andina

2026: año de equilibrio

Claro actualmente cuenta con cobertura 5G en cerca de 100 distritos del país, y el despliegue continuará priorizando las principales zonas urbanas y económicas, así como áreas con alta demanda de conectividad. “El foco está puesto en asegurar calidad de servicio, estabilidad de la red y eficiencia en la inversión, más que en cumplir una meta puntual de cobertura”, remarcó.

Entre los principales hitos para este año figuran la ampliación de la cobertura 5G a zonas adicionales, la consolidación de la experiencia 5G en el mercado y el lanzamiento progresivo de paquetes y planes diferenciados, entre otros.

“ El 2026 será un año de equilibrio. Claro Perú continuará priorizando la inversión en infraestructura y expansión de la red, mientras avanza en la consolidación de la experiencia 5G para usuarios y empresas . En paralelo, se seguirá desarrollando el modelo de negocio asociado a esta tecnología, con un enfoque gradual y disciplinado, alineado a la madurez del mercado y a criterios de eficiencia y sostenibilidad”, concluyó.

Datos sobre contratos 5G

Contratos. En diciembre de 2025, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones suscribió acuerdos con Bitel, Claro, Entel e Integratel para el despliegue de la tecnología 5G en el país.

Compromiso. Las cuatro operadoras ejecutarán en conjunto una inversión mínima de US$ 502.9 millones durante los próximos cuatro años. En el primer año se deberá completar el 25% de los compromisos asumidos.