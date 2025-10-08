Los ingresos por servicios públicos de telecomunicaciones en el Perú alcanzarían los S/ 18,150 millones en 2025, lo que representaría un crecimiento del 3.7% respecto al año anterior, de acuerdo con las proyecciones del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel).

“En la medida que la demanda por conectividad sigue mostrando un crecimiento sostenido en el país, en un entorno marcado por la aceleración digital y el mayor despliegue de tecnologías de nueva generación, se prevé que los ingresos por servicios públicos de telecomunicaciones aumentarán un 3.7% en el 2025 y un 2.5% en el 2026”, explicó Lennin Quiso, director de Políticas Regulatorias y Competencia del Osiptel.

Primer semestre con resultados favorables

Durante el primer semestre de 2025, los ingresos de las principales operadoras del sector, sin incluir la venta y alquiler de equipos, sumaron S/ 8,384 millones, lo que supone un incremento del 3.3% frente al mismo periodo de 2024.

De acuerdo con el informe Análisis del Desempeño Financiero del Sector Telecomunicaciones (enero-junio 2025), este resultado se explicó principalmente por el aumento de ingresos en servicios móviles (+6%) y de internet fijo (+10.4%).

En el caso de los servicios móviles, el avance respondió al incremento de líneas activas, especialmente en la modalidad contrato (pospago y control), que pasaron de 18.2 millones en junio de 2024 a 20 millones en junio de 2025.

Por su parte, el crecimiento del internet fijo estuvo impulsado por el aumento de conexiones, que alcanzaron alrededor de 4.2 millones a junio de este año, con la fibra óptica representando más del 79% del total. También contribuyeron la mayor actividad comercial de nuevas empresas y las inversiones en publicidad.

Participación de mercado y perspectivas

A junio de 2025, Claro mantuvo el liderazgo en participación de mercado por ingresos con 33.9%, seguido por Integratel Perú (27.3%), Entel (18.8%) y Bitel (10.4%). El resto de operadores concentró el 9.6%.

Osiptel destacó que las inversiones en nuevas redes, la implementación del 5G, la simplificación regulatoria para el sector empresarial y el avance tecnológico proyectan un escenario favorable para los próximos años.

El informe completo puede consultarse en el siguiente enlace.