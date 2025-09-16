El acceso a internet en el país mantiene su ritmo ascendente. Al cierre de 2024, el 92.6 % de los hogares peruanos contaba con conexión a internet fijo o móvil, según la Encuesta Residencial de Servicios de Telecomunicaciones (Erestel), elaborada por Osiptel. En términos absolutos, más de 9.8 millones de hogares estaban conectados.

La cifra representa un salto de más de 16 puntos porcentuales respecto al 2019 (76.2%), con una evolución marcada sobre todo en sectores históricamente rezagados.

El crecimiento más acelerado se registró en el ámbito rural, donde el acceso a internet fijo o móvil prácticamente se duplicó en cinco años: pasó de 41.5% en 2019 a 82.9% en 2024, reflejando una expansión sin precedentes en infraestructura y acceso.

Otro cambio significativo se dio en los hogares del nivel socioeconómico D y E, que pasaron de tener 64.5% de acceso en 2019 a 89.9% en 2024. Asimismo, los hogares liderados por mujeres muestran un alto nivel de conectividad, alcanzando el 92.2%.

TV por cable y teléfono fijo caen

Erestel también señala que el 99.5% de los hogares accede a al menos un servicio de telecomunicaciones, con la telefonía móvil a la cabeza (99.3%), seguida por el internet (92.6%). Por el contrario, servicios como la televisión por cable (33.9%) y la telefonía fija (4.6 %) continúan en retroceso.

Por otro lado, la tenencia de dispositivos también crece de manera consistente. Para fines de 2024, el 92% de hogares ya contaba con al menos un dispositivo móvil para conectarse a internet, siendo el smartphone el más extendido: está presente en el 94.8% de los hogares.