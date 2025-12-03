El ejecutivo comentó a Gestión que el año que está por terminar ha sido particularmente estratégico. “Durante 2025 nos enfocamos en Perú en nuestros clientes y en el desarrollo del 5G, no solo para los usuarios tradicionales, sino también para nuevos segmentos . Cuando hablamos de tecnologías como 4G y 5G, ya no se trata únicamente de servicios para consumidores finales; también las empresas pueden verse profundamente beneficiadas”, expresó.

Según las proyecciones de la compañía, el avance del 5G en la región podría incrementar el Producto Interno Bruto (PBI) en alrededor de 5% hacia el 2030 . “Vemos que el 5G puede aumentar la productividad. Un ejemplo claro está en este país, que cuenta con uno de los sectores mineros más importantes de Latinoamérica y del mundo. Implementar estas tecnologías ayudaría a elevar la productividad. Para nosotros, el 5G es la nueva revolución industrial”, afirmó.

Asimismo, destacó el potencial que surge al combinar esta red con inteligencia artificial. En contraste, señaló que el crecimiento en el sector telecom tradicional muestra signos de estancamiento. “Las telcos ya han llegado a un punto en el que el crecimiento se ha detenido. Lo que sigue aumentando con fuerza es la demanda de fibra e internet, especialmente después de la pandemia, y esa tendencia continúa”, puntualizó.

En ese contexto, un paso clave para el avance del 5G fue el reordenamiento de la banda de 3.5 GHz, esencial para el despliegue de esta tecnología y ya licitada. En la subasta pública se ofrecieron cinco bloques de 100 MHz cada uno: cuatro fueron adjudicados a los operadores del mercado y uno quedó pendiente de asignación. Pirela precisó que cuando habla de usuarios tradicionales se refiere a los cuatro operadores de telecomunicaciones (Movistar, Claro, Entel y Bitel). “Tenemos presencia con ellos, seguimos creciendo y modernizando las plataformas que operamos juntos”, sostuvo.

Ese desarrollo, añadió, no se limita al ecosistema de telecomunicaciones. “No puedo mencionar nombres específicos, pero hablamos de minería, que está haciendo despliegues de 4G junto con los operadores, porque en este país no hay espectro privado . La minería ya está comenzando a ver beneficios. Hubo una primera ola con 4G, pero el verdadero impacto llegará con el 5G , y luego se podrá extender a otros sectores”, acotó.

El 5G incluso puede actuar como complemento a la fibra y no como un competidor directo. “En otros países, como Estados Unidos, el despliegue de fibra ha disminuido porque se está instalando lo que se conoce como internet fijo inalámbrico usando 5G . Este modelo está creciendo muy rápido y creemos que puede ayudar a cerrar la brecha digital”, señaló. Esta tecnología, añadió, sería especialmente útil en zonas donde llevar fibra es complejo. “Hay áreas, sobre todo en provincias, donde un buen despliegue de 5G permitiría llevar conectividad móvil y también internet fijo inalámbrico”, afirmó.

Andrés Pirela, Country Head de Ericsson Perú, consideró que tras la licitación del espectro, se prevé una nueva ola de despliegues 5G desde 2025 y con mayor intensidad en 2026. Foto: Ericsson

Despliegue de 5G en Perú

Pirela explicó que los beneficios del 5G superan ampliamente a los del 4G en velocidad, latencia y capacidad. Esto también favorece el desarrollo del internet fijo inalámbrico, pues la mayor capacidad permite atender simultáneamente la demanda móvil y, a la vez, destinar parte del ancho de banda a servicios de acceso fijo.

La tecnología 5G se implementa en dos etapas: Non-Standalone (NSA), basada en infraestructura existente, y posteriormente Standalone (SA), que introduce capacidades y funcionalidades avanzadas. “Cuando el 5G esté en modalidad Standalone, los operadores podrán abrir servicios a desarrolladores a través de APIs. Eso permitirá crear nuevas aplicaciones sobre la red”, indicó. Como ejemplo, citó casos vinculados a gaming, con perfiles de red de latencia mínima, o videoconferencias en alta definición.

Consultado por el despliegue de 5G en Perú, consideró que la primera fase se hará en Non-Standalone, mientras la migración a Standalone dependerá de la estrategia de cada operador . En minería, detalló, el 5G habilitará procesos más automatizados gracias a sensores, vehículos autónomos y sistemas de control remoto. “Ya existen equipos autónomos operando en algunas minas, pero con 5G Standalone podrán ser guiados de forma remota, sin necesidad de que un trabajador esté dentro del vehículo. Eso eleva la productividad y mejora la seguridad”, sostuvo.

También destacó el potencial de las redes de misión crítica, orientadas a seguridad y respuesta operativa. “Con 5G se puede priorizar transmisión de video desde cámaras fijas, patrullas o dispositivos corporales con vistas 360°, enviando información en tiempo real a centros de monitoreo”, añadió. Estos servicios, dijo, también pueden implementarse con 4G, pero el 5G ofrece mayor capacidad para desplegarlos a escala.

En este momento, afirmó que las cuatro operadores ya se preparan para cumplir los compromisos establecidos por el MTC como parte de la licitación 5G. Algunos iniciarán despliegues hacia fines de 2025, mientras otros lo harán a partir de 2026, argumentó . El crecimiento adicional, agregó, dependerá de los planes de inversión de cada empresa.

“Ahora que las bandas están ordenadas, los operadores pueden invertir con mayor claridad. Antes no sabían si el espectro utilizado sería el que finalmente se asignaría, por eso las inversiones previas fueron de prueba. El 2026 será un año con inversión relevante porque comienza el despliegue comercial”, afirmó.

El rol de Ericsson en Perú

Respecto al aporte de la compañía en el despliegue, indicó que Ericsson es proveedor de infraestructura móvil. El foco de esta empresa no se limita al sector telecom. “Tenemos proyectos con minas en Perú, aunque no puedo mencionar nombres. En 2024 trabajamos con dos mineras (en el despliegue de redes privadas) y esperamos sumar entre dos y tres adicionales en lo que resta del 2025 . La minería será uno de los sectores que más adoptará 5G ”, sostuvo. Aseguró que el objetivo para 2026 es continuar expandiendo su presencia en este sector, además de acompañar a los operadores en sus procesos de modernización.

Ericsson apuesta por el 5G como motor de competitividad para sectores como minería, servicios públicos y seguridad. Foto: Andina

Además de la minería otros sectores podrían adoptar 5G como palanca de crecimiento, ya que -según el ejecutivo- las oportunidades son amplias y transversales. En el segmento de utilities (empresas de servicios públicos de electricidad, agua, gas y saneamiento), por ejemplo, la tecnología permitiría gestionar redes eléctricas con mayor precisión mediante sensores, cámaras de alta definición y centros de gestión conectados en tiempo real, lo que habilitaría un servicio más eficiente y predictivo.

También mencionó aplicaciones en industrias como hidrocarburos, donde ya existen experiencias internacionales de redes privadas 5G para operaciones remotas, así como en sectores como retail, servicios financieros y seguridad pública. En este último caso, la conexión de cámaras corporales, patrullas con transmisión en tiempo real y sistemas de vigilancia crítica representa una de las oportunidades más relevantes.

Otro eje de impacto está en servicios sociales. Pirela recordó que ya en 2019 Ericsson realizó demostraciones de telemedicina y teleeducación, tecnologías que hoy podrían implementarse a mayor escala en zonas sin cobertura. “Instalar un nodo 5G en un pueblo no debería limitarse a dar internet; también debe habilitar servicios de salud y educación a distancia”, indicó.

Aunque el despliegue hacia sectores públicos dependería de las operadoras, la cabeza de Ericsson dijo que ha sostenido conversaciones con autoridades para plantear estos casos de uso. No obstante, remarcó que la implementación necesitaría articularse con los operadores, dado que son quienes ya cuentan con la infraestructura y capacidad operativa para ejecutar este tipo de proyectos.