La apuesta satelital de Amazon abre un nuevo frente en la conectividad regional. Foto: Amazon LEO
La semana pasada se confirmó que la gigante tecnológica Amazon alista su ingreso a Sudamérica. En concreto, presentó su marca Amazon LEO, con la que ofrecerá servicio de internet satelital. Este llegará a Brasil a través de Sky y, en Argentina, Colombia, Chile, Ecuador, Perú y Uruguay, de la mano de DirecTV Latin America. Según la información inicial, la compañía puso en órbita su primer grupo de 27 satélites en abril de este año y, para mediados de octubre, ya superaba los 150 satélites alrededor del mundo.

