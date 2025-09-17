Según el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel), a junio de 2025 las empresas operadoras reportaron alrededor 4.19 millones de conexiones de internet fijo con fibra óptica a nivel nacional. Foto: Andina
Según el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel), a junio de 2025 las empresas operadoras reportaron alrededor 4.19 millones de conexiones de internet fijo con fibra óptica a nivel nacional. Foto: Andina
Únete a nuestro canal
Newsletter empresas
Karen Guardia Quispe
mailKaren Guardia Quispe

Según el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel), a junio de 2025 las empresas operadoras reportaron alrededor 4.19 millones de conexiones de internet fijo con fibra óptica a nivel nacional, lo que representó un incremento de 10.4% respecto al mismo mes de 2024. En ese periodo, Wow tuvo un avance en 3.96 puntos porcentuales en número de conexiones frente al 2024. ¿Qué planes se ha trazado para el mediano plazo?

TE PUEDE INTERESAR

¿Quiénes pueden reclamar por un mal servicio de internet o telefonía?, Osiptel aclara
En internet, la moda de los videos falsos generados por la IA alimenta el sexismo
Ranking de operadores: ¿Cuál fue el internet móvil de mejor calidad en julio de 2025?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.