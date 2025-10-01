Con la venta del negocio de internet residencial a Linzor Capital Partners, el Grupo ON apunta a enfocarse 100% en el negocio B2B. Foto: On Empresas
Con la venta del negocio de internet residencial a Linzor Capital Partners, el Grupo ON apunta a enfocarse 100% en el negocio B2B. Foto: On Empresas
Karen Guardia Quispe
mailKaren Guardia Quispe

Ha pasado un año y dos meses desde que el Grupo ON vendió su negocio de internet residencial a Linzor Capital Partners. Con esta operación, el grupo reafirmó su propósito de enfocarse en el mercado corporativo (B2B), estrategia que impulsa a través de Win Empresas. En entrevista con Gestión, su CEO y gerente general, Nilton Rodríguez, comparte en exclusiva el plan de la compañía para superar el 30% de participación en el segmento empresarial. El primer paso de esta hoja de ruta es el cambio de nombre de Win Empresas, que pasará a llamarse ON Empresas.

