A tres meses para termina el 2025, ¿cómo ha sido el año para Win Empresas?

Venimos de un 2024 en el que crecimos 26% en ingresos frente al 2023. Para este 2025 nos propusimos mantener ese ritmo, alrededor del 25%. Sin embargo, nuestras proyecciones actuales indican que cerraremos el año con un crecimiento de 22% anual. Si bien es ligeramente menor a lo esperado, consideramos que es un resultado muy positivo, especialmente en un contexto donde el mercado telco crece apenas 4% y el de TI alrededor de 11%. Crecer por encima del 20% sigue siendo muy satisfactorio.

Y este crecimiento de 22% que esperan cerrar en 2025, ¿qué lo está apalancando?

Esto responde a una estrategia que iniciamos alrededor de 2021. Durante los 10 años previos, la empresa crecía a un ritmo de dos dígitos, entre 12% y 13% anual. En 2021 nos planteamos el objetivo de acelerar, invertir más y duplicar ese ritmo. Desde entonces, hemos mantenido un crecimiento promedio superior al 20% en los últimos tres años.

¿Qué hicimos para lograrlo? Primero, abrimos dos nuevos segmentos. Antes estábamos enfocados principalmente en el mid-market (empresas medianas). La transformación consistió en crear áreas comerciales, de ingeniería y de atención específicas para el segmento corporativo, es decir, la parte alta de la pirámide. Además, en 2023 conformamos un equipo comercial, técnico y de atención para el segmento negocios, que atiende a la parte baja de la pirámide.

Estos dos segmentos han sido los principales impulsores, junto con algunos proyectos de gran envergadura que hemos ganado en los últimos años. Por ejemplo, los data centers de Sunat y Reniec operan sobre nuestra infraestructura. En resumen, el crecimiento está apalancado principalmente en estos nuevos segmentos, mientras que el mid-market y los clientes regionales también siguen creciendo por encima del mercado, entre 12% y 13%.

¿Cuál de estos segmentos tiene la mayor facturación?

Actualmente, el mid-market representa el 46% de nuestra facturación, seguido por el segmento gobierno con un 20% y corporaciones con un 15%. La línea de negocios aporta entre 6% y 7% de la facturación.

Data center e inversiones en marcha

En la última entrevista mencionó que apuntaba a seis data centers. El último enfocado en La Molina. ¿Se concretó?

Actualmente está en proceso de construcción y esperamos terminar tanto la obra como la certificación hacia finales de este año. Este data center tendrá aproximadamente 220 gabinetes de capacidad. Además, este año también ampliamos nuestro data center de Santa Catalina. Pasó de 120 a 170 gabinetes de capacidad, convirtiéndose en el más grande que tenemos.

La inversión en La Molina fue de alrededor de US$ 15 millones, mientras que la ampliación de Santa Catalina está estimada entre US$ 8 y US$ 9 millones. Esperamos que para el primer trimestre de 2026 ya estemos alojando clientes en La Molina. Hoy en día contamos con cinco data centers. Tres de ellos están enfocados principalmente en el mercado mid-market.

¿Qué se viene ahora?

Lo inmediato es un cambio de marca: ahora nos llamaremos ON Empresas . Este cambio responde a una nueva estrategia del Grupo ON. En el mercado de telecomunicaciones queremos enfocarnos al 100% en el segmento B2B. Esto marca un giro respecto a los años anteriores, cuando operábamos tanto en B2C como en B2B. Ahora, nuestro objetivo es dedicarnos exclusivamente al B2B y convertirnos en líderes en este segmento en los próximos años .

Para lograrlo, planeamos invertir alrededor de US$ 100 millones en total . La proyección es realizar esta inversión en los próximos 3 o 4 años, de modo que contemos con la infraestructura necesaria para alcanzar el liderazgo en el mercado B2B.

¿A qué destinarán los US$ 100 millones de inversión?

En primer lugar, vamos a ampliar nuestro data center de Tacna, con una inversión estimada de US$ 6 millones, y construiremos dos nuevos data centers en provincias, uno en el norte y otro en el sur, entre 2026 y 2027, con una inversión aproximada de US$ 15 millones entre los dos. Además, invertiremos cerca de US$ 20 millones en la ampliación y modernización de nuestra red de fibra óptica a nivel nacional y en el desarrollo de un centro de ciberseguridad que nos permitirá ofrecer servicios de ciberseguridad a nuestros clientes. Para su construcción, estimamos una inversión de US$ 12 millones.

¿Estas inversiones incluyen lo que ya han realizado en La Molina y Santa Catalina?

Sí, tanto la ampliación de Santa Catalina como la inversión en La Molina forman parte de este monto de US$ 100 millones. Entre US$ 25 y US$ 30 millones corresponden a nuestro capez regular, que destinamos cada año al crecimiento de clientes, así como a opex de licenciamiento.

¿Esta estrategia apunta a ganar una mayor participación de mercado?

Sí, efectivamente. Si alcanzamos un 32%, 33% o 34% de market share, nos convertiríamos en el número uno del mercado . Parte de esta estrategia implica dejar de usar la marca Win, ya que fue parte de la transacción de venta de la división B2C a Linzor Capital.

La venta de Win respondió precisamente a un cambio de estrategia del grupo: salir del mercado B2C y enfocarnos al 100% en el B2B. Desde octubre de 2024, Linzor tiene el control de Wi-net Telecom, empresa dueña de la marca Win, y está enfocada exclusivamente en el mercado B2C. Nosotros, al haber vendido esa parte de la operación, estamos concentrando los esfuerzos en el B2B.

Mencionó la construcción de nuevos data centers en provincias. ¿Dónde estarán ubicados?

Uno de ellos estará en Arequipa. En cuanto al segundo, que estará en el norte, todavía estamos evaluando la ubicación. Debemos considerar factores como disponibilidad de terrenos y riesgos de inundación antes de definir la sede. Lo más probable es que la elección sea entre Trujillo o Chiclayo o Piura, pero aún no está confirmado.

¿Ya tienen definidas las fechas de inicio para estos proyectos?

Aún no tenemos fechas exactas. Lo más probable es que prioricemos primero el proyecto de ampliación de la data center en Tacna y luego la construcción del cybersoc. Después de esas inversiones, decidiremos cuál de las sedes, la del sur o la del norte, se ejecutará primero.