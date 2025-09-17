Según el reporte, en 2024 el uso de internet desde conexiones móviles estuvo marcado principalmente por las llamadas VoIP (Voz sobre Protocolo de Internet), la visualización de videos y la banca electrónica.

Aunque las redes sociales y la mensajería instantánea siguen siendo el principal uso del internet desde el celular, con el 97.6% de los hogares peruanos conectados para este fin, destaca el acelerado crecimiento de las llamadas a través de aplicaciones como WhatsApp, Teams o Meet.

En 2023, el 51.6% de las personas utilizaban internet para comunicarse mediante estas plataformas; un año después, la cifra aumentó casi 26 puntos porcentuales. Esta tendencia va de la mano con el declive de las llamadas tradicionales.

“Lo que observamos es una caída en el uso de las llamadas tradicionales o de voz, mientras que las comunicaciones a través de aplicaciones de mensajería instantánea vienen en claro ascenso. Aún no contamos con una comparación exacta del volumen de llamadas entre ambos servicios, pero vemos una tendencia creciente de llamadas por WhatsApp y decreciente en número de llamadas por teléfono”, señaló a Gestión Lenin Quiso, director de Políticas Regulatorias y Competencia de Osiptel.

Uso de banca digital en Perú se duplica en un año

Después de las llamadas y la mensajería, los principales usos de internet móvil son la búsqueda de información y noticias (52,2%), así como el consumo de contenidos en streaming (45,1%).

Sin embargo, uno de los rubros que más avanza es la banca móvil. En 2024, el 42.3% de las personas accedió a este servicio desde cualquier conexión, prácticamente duplicando las cifras de 2022 y 2023, cuando no supera el 20%.

“Esta muestra recoge billeteras digitales como Yape y Plin, además de otros aplicativos de banca electrónica. A nivel nacional, el acceso a banca digital alcanza al 42.3% de personas; solo desde el celular, el 43.6%”, detalló el funcionario.

El motor de este crecimiento ha sido la expansión de la conectividad móvil y el acceso a smartphones. “Con esos dos componentes ya se puede tener este tipo de billeteras digitales y más. Esperamos que siga creciendo, es un servicio con tendencia ascendente”, añadió.

El uso de billeteras digitales como Yape y Plin, impulsó la banca digital. (Fuente: El Peruano)

Pospago crece en Perú impulsado por demanda de más datos

La encuesta también señala que el acceso a la telefonía móvil en los hogares peruanos es prácticamente universal, pues el 99.3% cuenta con este servicio. Este avance responde tanto a la expansión de la infraestructura como a la mayor competencia en el sector. “El Perú es hoy el segundo país con el mayor nivel de competencia en la región, solo detrás de Chile, lo que se traduce en mejores tarifas”, resaltó el vocero de Osiptel.

Dentro del servicio de telefonía móvil, se observa una tendencia creciente hacia el uso de planes pospago en los hogares peruanos frente al prepago. Tradicionalmente, este servicio era el que predominaba en el país: en 2018 representaba el 60% frente al 40% del pospago. Sin embargo, en 2024 la distribución se redujo a 55% y 45% respectivamente, lo que refleja una reducción significativa en la brecha.

“El servicio pospago viene creciendo por la demanda de planes con mejores prestaciones, en particular más datos. Con el uso masivo de internet móvil y la oferta de planes asequibles, los usuarios optan cada vez más por este servicio, lo que impulsa su adopción”, explicó el funcionario.

DATOS.

Formas de uso de internet desde cualquier conexión. A nivel nacional el uso de internet en 2024 se incrementó en todas las formas de uso, en especial para realizar operaciones a través de la banca electrónica.

A nivel nacional el uso de internet en 2024 se incrementó en todas las formas de uso, en especial para realizar operaciones a través de la banca electrónica. Teléfonos móviles en casa. Más del 45% de los hogares peruanos poseen al menos dos smartphones y el 16.9% hasta tres dispositivos móviles.

Más del 45% de los hogares peruanos poseen al menos dos smartphones y el 16.9% hasta tres dispositivos móviles. Ingresos en el mercado de telefonía móvil. Al cierre de 2024, los ingresos de las operadoras superan los S/ 17,500 millones, obteniendo una tasa de crecimiento anual de 7.78%.

Al cierre de 2024, los ingresos de las operadoras superan los S/ 17,500 millones, obteniendo una tasa de crecimiento anual de 7.78%. Inversión promedio (Sin espectro ni proyecto de banda ancha). Desde el 2014 al 2024, la inversión de las operadoras fue de S/ 3,330 millones.