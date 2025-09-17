Más del 45% de los hogares peruanos poseen al menos dos smartphones y el 16.9% hasta tres dispositivos móviles (Foto: Difusión)
Más del 45% de los hogares peruanos poseen al menos dos smartphones y el 16.9% hasta tres dispositivos móviles (Foto: Difusión)
Edgar Velito
mailEdgar Velito

El acceso a internet en los hogares peruanos ha crecido de manera exponencial en la última década. En 2012 solo el 19,8% de las familias contaba con este servicio; para 2024, la cifra se elevó al 92,6%, según el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel). A nivel individual, el 78,3% de peruanos de 12 años a más usa internet, porcentaje que en Lima Metropolitana alcanza el 89,5%, de acuerdo con la Encuesta Residencial de Servicios de Telecomunicaciones (Erestel) de 2024. Frente a esta expansión, surge la pregunta: ¿para qué se utiliza principalmente este servicio?

