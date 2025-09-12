En una era dominada por el streaming, muchos piensan que la televisión de paga quedó en el pasado. Sin embargo, las cifras cuentan otra historia: el último reporte de OSIPTEL confirma que Claro es el único operador de TV paga por cable que ha crecido en número de clientes durante el último año. Mientras el mercado en general se contrae, Claro sigue sumando hogares gracias a una propuesta que se reinventa con la tecnología.

Hoy, la televisión ya no es lo que era antes. Claro la fibra que te da MÁS ha sabido evolucionar junto a las familias peruanas con Claro TV+: un deco que se transforma en un hub de entretenimiento inteligente. Las familias buscan simplificar su experiencia digital y tenerlo todo en un mismo lugar: canales, apps, videojuegos y streaming.

El diferencial es claro: más contenido, más beneficios y más tecnología. Mientras otros reducen su oferta, Claro apuesta por enriquecerla con canales como L1MAX, ESPN, Disney Channel, TNT, Cartoon Network, Cinemax o MTV. Todo esto en una experiencia que combina lo mejor de la televisión tradicional con el mundo digital.

Con Claro TV+ tienes MÁS de:

Interfaz: Totalmente intuitiva

Streaming: Paramount+ , Netflix, Prime Video, y más.

, Netflix, Prime Video, y más. Películas de estreno en alquiler y apps.

y apps. Videojuegos y canales en vivo, todo en un mismo lugar.

Guía mosaico para visualizar varios canales a la vez.

para visualizar varios canales a la vez. Reproducción hasta 24h atrás para que no te pierdas nada.

para que no te pierdas nada. Asistente de Google en el control remoto.

en el control remoto. Chromecast integrado para transmitir desde tu celular a la TV.

Este crecimiento no se explica solo con cifras, sino con visión tecnológica: una estrategia de innovación que entiende cómo han cambiado los hábitos de entretenimiento. Claro demuestra que la televisión paga no ha perdido vigencia: se ha transformado en una experiencia digital más completa, flexible y conectada. Porque Claro es la fibra que te da MÁS.

PUBLIRREPORTAJE