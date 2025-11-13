Amazon presentó este jueves su marca Amazon Leo, que le pone nombre al servicio de internet satelital que estará disponible próximamente en Brasil a través de Sky y en Argentina, Colombia, Chile, Ecuador, Perú y Uruguay, de la mano de DirecTV Latin America.

El gigante tecnológico puso en órbita su primera tanda de 27 satélites en abril de este año y para mediados de octubre ya tenía más de 150 satélites alrededor del mundo.

Esto representa el primer paso para formar una megaconstelación de 3,200 satélites ubicados en la órbita baja terrestre a 630 km de altura, y desde allí dar acceso a internet de alta velocidad y baja latencia a los usuarios que tengan una antena compatible.

Se prevé que una progresiva comercialización del servicio de internet satelital comience a mediados de 2026, partiendo desde el sur de la región hacia la línea del Ecuador.

Amazon Leo es lo que hasta ahora se conocía como Project Kuiper y toma su nombre de las siglas de órbita terrestre baja (LEO, en inglés), porque estos satélites están relativamente cercanos a la superficie terrestre (a unos 450 km de altura) para minimizar la latencia (el tiempo que tarda la señal en ir hasta el espacio y volver) y ofrecer internet satelital de alta velocidad, tanto para uso hogareño como corporativo o gubernamental.

La idea es que en zonas suburbanas o rurales donde los servicios de fibra óptica convencionales no llegan exista la posibilidad de contratar estas antenas (que Amazon ofrecerá en tres tamaños, según la capacidad requerida) y acceder a una conexión con una calidad de servicio similar.

Con Leo, la intención de Amazon es competir con Starlink, la red de internet satelital que desarrolló SpaceX del multimillonario Elon Musk y que tiene presencia en Argentina desde abril del año pasado.

Según información difundida por el diario argentino La Nación, muchos de los satélites de Amazon que ya están en órbita y que competirán con Starlink fueron llevados hasta allí por SpaceX.