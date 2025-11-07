La iniciativa forma parte de la experiencia global de Amazon Haul, disponible también en países como México, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. (Foto: AFP)
La iniciativa forma parte de la experiencia global de Amazon Haul, disponible también en países como México, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. (Foto: AFP)
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

Amazon amplía su presencia en América Latina con el lanzamiento de Amazon Bazaar en Perú, una aplicación de compras independiente que ofrece a los usuarios cientos de miles de productos asequibles en las categorías de moda, hogar y estilo de vida.

La iniciativa forma parte de la experiencia global de Amazon Haul, disponible también en países como México, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos.

La mayoría de los artículos en Amazon Bazaar costarán menos de S/ 35, con algunos productos desde S/ 7.

Los los pedidos que alcancen un monto se beneficiarán de envío gratuito.​

De acuerdo con la empresa, los envíos llegarán en dos semanas o menos.

Los clientes peruanos podrán usar sus credenciales de Amazon existentes o crear una nueva cuenta y realizar pagos con tarjetas Visa, Mastercard o American Express.

La app está disponible en seis idiomas y permite comprar en moneda local. Las devoluciones son gratuitas si se solicitan dentro de los 15 días posteriores a la entrega.

La aplicación ya se puede descargar desde las tiendas de iOS y Android en Perú.

