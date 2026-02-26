¿Dónde votar en las Elecciones 2026? Consulta con DNI en LINK de la ONPE tu local de votación asignado
A pocas semanas de las , la habilitó su plataforma virtual para que los ciudadanos puedan consultar, de forma rápida y sencilla, el lugar donde deberán votar.

El servicio está disponible en línea y permite verificar el local de votación, número de mesa y otros datos clave ingresando únicamente el número de DNI.

LEA TAMBIÉN: Elecciones 2026: ¿Cuánto es la multa por incumplir con ser miembro de mesa?

LINK LOCAL DE VOTACIÓN

Puedes ingresar al siguiente link para consultar tu local de votación:

Al ingresar al sistema, el elector podrá conocer:

  • Local de votación asignado
  • Dirección exacta y referencias del lugar
  • Número de mesa de sufragio
  • Orden en el padrón electoral
  • Distrito de residencia
  • Tipo de votación

La recomienda revisar esta información con anticipación para evitar confusiones o retrasos el día de la jornada electoral.

LEA TAMBIÉN: Elecciones 2026: conoce las fechas claves del cronograma electoral

¿Por qué me tocó en un lugar diferente?

La entidad recordó que hasta el 14 de diciembre de 2025 estuvo habilitada la plataforma “Elige tu local de votación”, donde los ciudadanos podían elegir hasta tres opciones cercanas a su domicilio.

Esto permitió una mejor distribución de electores y busca reducir la congestión en los centros de votación.

¿Cómo votar correctamente?

Para que tu voto sea válido, debes marcar la cédula de forma adecuada:

  • Solo puedes usar un aspa (X) o una cruz (+)
  • La marca debe hacerse dentro del recuadro del partido o candidato
  • En la elección presidencial puedes marcar el símbolo, la foto o ambos

El cruce de las líneas debe quedar dentro del recuadro. Si se sale, el voto puede ser anulado.

LEA TAMBIÉN: Elecciones 2026: así queda la ubicación de partidos políticos en cédulas de sufragio

Horario de votación

El día de las , las mesas estarán abiertas de 7:00 a.m. a 5:00 p.m.

Las autoridades exigen acudir con el DNI en físico y con tiempo para evitar aglomeraciones.

