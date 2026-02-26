A pocas semanas de las Elecciones Generales 2026, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) habilitó su plataforma virtual para que los ciudadanos puedan consultar, de forma rápida y sencilla, el lugar donde deberán votar.

El servicio está disponible en línea y permite verificar el local de votación, número de mesa y otros datos clave ingresando únicamente el número de DNI.

LINK LOCAL DE VOTACIÓN

Puedes ingresar al siguiente link para consultar tu local de votación: https://consultaelectoral.onpe.gob.pe/inicio

Al ingresar al sistema, el elector podrá conocer:

Local de votación asignado

Dirección exacta y referencias del lugar

Número de mesa de sufragio

Orden en el padrón electoral

Distrito de residencia

Tipo de votación

La ONPE recomienda revisar esta información con anticipación para evitar confusiones o retrasos el día de la jornada electoral.

¿Por qué me tocó en un lugar diferente?

La entidad recordó que hasta el 14 de diciembre de 2025 estuvo habilitada la plataforma “Elige tu local de votación”, donde los ciudadanos podían elegir hasta tres opciones cercanas a su domicilio.

Esto permitió una mejor distribución de electores y busca reducir la congestión en los centros de votación.

¿Cómo votar correctamente?

Para que tu voto sea válido, debes marcar la cédula de forma adecuada:

Solo puedes usar un aspa (X) o una cruz (+)

La marca debe hacerse dentro del recuadro del partido o candidato

En la elección presidencial puedes marcar el símbolo, la foto o ambos

El cruce de las líneas debe quedar dentro del recuadro. Si se sale, el voto puede ser anulado.

Horario de votación

El día de las elecciones, las mesas estarán abiertas de 7:00 a.m. a 5:00 p.m.

Las autoridades exigen acudir con el DNI en físico y con tiempo para evitar aglomeraciones.