Wolfgang Grozo dice que el nuevo presidente será el que no tenga antivoto. (Foto: Joel Alonzo / @photo.gec)
que será elegido en las próximas Elecciones Generales de 2026.

Grozo planteó que el próximo presidente deberá ser alguien nuevo, con una mejor estrategia en llegar al electorado y el cual debe distinguirse de un sector “repudiado” de los políticos por parte de la ciudadanía.

“Pienso que el próximo presidente del Perú va a ser aquel que, en principio, tenga la mejor estrategia, sea diferente, a una clase clase política totalmente degradada y repudiada por la mayoría, y aquel que no tenga antivoto”, declaró al programa Cuentas Claras de Canal N.

Asimismo, aseguró que en sus

“He ido por todos lados, en Puno, Caylloma, Aguaytía, y cada vez estamos consolidándonos más y sobre todo, aprovechando, si cabe el término, de algo que es maravilloso, que son las redes”, añadió.

Además, ante la pregunta de que pueda ser el candidato considerado “outsider” en esta elección, Grozo precisó en que su crecimiento proviene de su diferenciación de la clase política tradicional, más que de una estrategia de marketing personal.

“No tenemos mucho dinero, muchos recursos, casi nada, mejor dicho, pero lo que nos está apoyando es que la población informada a través de las redes, está conociendo lo que es Integridad Democrática y se están fidelizando y sumando más a nuestra organización”, puntualizó.

El candidato aseguró que en sus recorridos por diferentes regiones no ha recibido rechazo personal, pese al desprecio ciudadano a la clase política. Foto: Difusión

