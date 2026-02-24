Costa norte soportará periodo de intensas lluvias esta semana. (Foto: Andina)
, informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

Según especialistas de la entidad, estas lluvias se originan por la alta temperatura del mar, el aumento de la humedad y una configuración atmosférica propicia para la formación de precipitaciones.

, entre 2 y 20 mm/día en Lambayeque y entre 1 y 8 mm/día en La Libertad.

Situación de Tumbes y Piura

dejando varias calles inundadas y vías de acceso anegadas en distintos puntos.

Los distritos de Tumbes, Canoas de Punta Sal, Zarumilla y Aguas Verdes fueron los más afectados por las precipitaciones.

En tanto, en la zona de frontera, vecinos reportaron que las principales vías de acceso quedaron cubiertas por el agua, dificultando el tránsito vehicular y peatonal.

así como la rehabilitación de caminos que han quedado intransitables.

El fenómeno también provocó el incremento del caudal de los ríos Zarumilla y Tumbes, cuyos niveles vienen siendo monitoreados por las autoridades.

Por otro lado, , afectando parte de la plataforma vial.

La intervención se ejecuta a través de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones, con el objetivo de restablecer la transitabilidad en esta vía.

Las precipitaciones afectaron también la estabilidad de un tramo de la calzada, generando riesgo para el tránsito vehicular.

Ante ello, se dispuso

Como medida inmediata, se habilita un desvío provisional que permitirá mantener la conectividad entre las provincias de Sullana y Paita, mientras se desarrollan los trabajos.

Finalmente, se precisó que

El pronóstico indicó acumulados de lluvia de entre 1 y 30 mm/día en la costa de diferentes regiones del norte del país. (Foto: Referencial/Andina)
