La costa norte del Perú soportará un periodo de lluvias entre el martes 24 y el viernes 27 de febrero, las cuales impactarán principalmente a Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad, informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

Según especialistas de la entidad, estas lluvias se originan por la alta temperatura del mar, el aumento de la humedad y una configuración atmosférica propicia para la formación de precipitaciones.

El pronóstico indicó acumulados de lluvia de entre 5 y 30 mm/día en la costa de Tumbes y Piura, entre 2 y 20 mm/día en Lambayeque y entre 1 y 8 mm/día en La Libertad.

Situación de Tumbes y Piura

Una intensa lluvia, acompañada de descargas eléctricas, se registró en el departamento de Tumbes, dejando varias calles inundadas y vías de acceso anegadas en distintos puntos.

Los distritos de Tumbes, Canoas de Punta Sal, Zarumilla y Aguas Verdes fueron los más afectados por las precipitaciones.

En tanto, en la zona de frontera, vecinos reportaron que las principales vías de acceso quedaron cubiertas por el agua, dificultando el tránsito vehicular y peatonal.

Los ciudadanos solicitaron apoyo a las autoridades para el uso de motobombas que permitan evacuar el agua estancada, así como la rehabilitación de caminos que han quedado intransitables.

El fenómeno también provocó el incremento del caudal de los ríos Zarumilla y Tumbes, cuyos niveles vienen siendo monitoreados por las autoridades.

Por otro lado, el Gobierno Regional de Piura inició trabajos de emergencia en la carretera Sullana–Paita, a la altura del distrito de La Huaca, luego de que las lluvias provocaran la erosión del terreno, afectando parte de la plataforma vial.

La intervención se ejecuta a través de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones, con el objetivo de restablecer la transitabilidad en esta vía.

Las precipitaciones afectaron también la estabilidad de un tramo de la calzada, generando riesgo para el tránsito vehicular.

Ante ello, se dispuso el desplazamiento de maquinaria pesada y personal técnico especializado para realizar labores de emergencia y evitar mayores daños en la infraestructura.

Como medida inmediata, se habilita un desvío provisional que permitirá mantener la conectividad entre las provincias de Sullana y Paita, mientras se desarrollan los trabajos.

Finalmente, se precisó que las labores de recuperación de la vía se extenderían aproximadamente dos semanas, plazo el cual está sujeto a la evolución de las condiciones climáticas y al comportamiento del terreno.