El Perú ya enfrenta un fenómeno de El Niño costero que viene elevando la temperatura del mar frente a sus costas y podría intensificar las lluvias en diversas regiones del país, advirtió el ingeniero e hidrogeólogo civil Eduardo Parodi.

“El día de hoy a las cinco de la mañana me llegó el último reporte que confirma que ya estamos afrontando un niño costero”, señaló en RPP. Según explicó, este fenómeno “ha venido de manera sostenida incrementando la temperatura promedio del agua frente a las costas norte del Perú”, especialmente en los sectores 1 y 2.

El especialista alertó que, de forma atípica, también se ha registrado un aumento de temperatura en el sur del país, lo que estaría relacionado con mayores precipitaciones en esa zona. “Se ha incrementado también las temperaturas del sur del Perú, lo que estaría asociado en el incremento de las lluvias en la zona costera de Arequipa”, indicó.

En ese contexto, advirtió que la situación podría agravarse en el corto plazo si no se adoptan medidas preventivas. “Si no tomamos hoy previsiones inmediatas, podríamos tener graves consecuencias en las próximas dos o tres semanas”, afirmó.

Parodi explicó que el evento actual es un “niño costero” porque el calentamiento del mar se limita a la franja litoral peruana y no está conectado con el Pacífico central. “El fenómeno de calentamiento de aguas superficiales frente a las costas peruanas está desconectado de la zona del Pacífico Central”, precisó.

Asimismo, recordó que el Perú es especialmente vulnerable a este tipo de eventos por las condiciones de su mar. “Estamos siempre el Perú en un equilibrio precario”, sostuvo, al referirse a la interacción entre la corriente fría de Humboldt y el ingreso de aguas cálidas.

El especialista advirtió que el fenómeno podría prolongarse varias semanas y generar nuevos huaicos, incluso en la capital. “Se van a volver a activar las quebradas, inclusive la ciudad de Lima”, indicó, al recordar lo ocurrido en 2017 y 2023. En esa línea, alertó que “en toda la costa peruana en general, podrían repetirse todos los escenarios de lluvias extremas”.

Carreteras con tránsito restringido

Por su parte, el vocero de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran), Ronald Power, informó que el impacto de las lluvias ya se refleja en la red vial nacional.

“En este momento al día de hoy a las 9 de la mañana tenemos 16 alertas registradas en nuestro mapa interactivo, que consisten en vías que se encuentran restringidas”, detalló.

Explicó que varias de estas afectaciones se concentran en el sur del país. “Ica, por ejemplo, tiene una incidencia de cinco vías que se encuentran con vías restringidas por la activación de quebradas, deslizamiento de lodo y piedras, huaycos”, indicó. También mencionó que “Arequipa ha sido, por ejemplo, un caso el día de ayer excepcional”, debido a la intensidad de las lluvias que afectaron la red vial.

Asimismo, señaló que las incidencias también se reportan en otras regiones. “Este escenario se está repitiendo en Cusco (…) así como también estamos viendo una interacción de alertas en la zona del norte del Perú, por ejemplo, en Piura”, precisó, al agregar que en estos casos “hay una circulación parcial tanto vehicular como peatonal”.