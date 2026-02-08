Utilizar colores claros en la ropa, aumentar el consumo de líquidos para mantener una hidratación adecuada, son algunas de las recomendaciones de Indeci. Foto: GEC.
Utilizar colores claros en la ropa, aumentar el consumo de líquidos para mantener una hidratación adecuada, son algunas de las recomendaciones de Indeci. Foto: GEC.
La temperatura diurna aumentará en la sierra sur, de moderada a fuerte intensidad, desde el lunes 9 al martes 10 de febrero, p

Se prevé escasa nubosidad hacia el mediodía, lo que favorecerá un aumento de la radiación ultravioleta (UV). Asimismo, se esperan ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 45 km/h, principalmente durante la tarde. Además, se estima la ocurrencia de chubascos.

Los departamentos de posible afectación son: Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Moquegua, Puno y Tacna, informó la Agencia Andina.

Ante esta situación, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomienda a la población aplicarse bloqueador y protector solar, si está expuesto a la radiación solar, así como usar sombreros de ala ancha y gafas con filtro ultravioleta.Asimismo, sugiere beber abundante líquido, no ingerir comidas y refrescos que no tengan refrigeración, ni exponerse de forma directa a los rayos de sol.

Los departamentos de posible afectación son: Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Moquegua, Puno y Tacna. (Foto: GEC)
También aconseja mantener una ventilación adecuada en casa y centro de labores, así como utilizar colores claros en la ropa, aumenta el consumo de líquidos para mantener una hidratación adecuada.

