La temperatura diurna aumentará en la sierra sur, de moderada a fuerte intensidad, desde el lunes 9 al martes 10 de febrero, previéndose valores de 15°C y 32°C, informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).

Se prevé escasa nubosidad hacia el mediodía, lo que favorecerá un aumento de la radiación ultravioleta (UV). Asimismo, se esperan ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 45 km/h, principalmente durante la tarde. Además, se estima la ocurrencia de chubascos.

Los departamentos de posible afectación son: Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Moquegua, Puno y Tacna, informó la Agencia Andina.

Ante esta situación, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomienda a la población aplicarse bloqueador y protector solar, si está expuesto a la radiación solar, así como usar sombreros de ala ancha y gafas con filtro ultravioleta.Asimismo, sugiere beber abundante líquido, no ingerir comidas y refrescos que no tengan refrigeración, ni exponerse de forma directa a los rayos de sol.

También aconseja mantener una ventilación adecuada en casa y centro de labores, así como utilizar colores claros en la ropa, aumenta el consumo de líquidos para mantener una hidratación adecuada.