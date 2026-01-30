Precipitaciones moderadas continuarán en la región. (Foto: GEC)
El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) informa que existen 812 distritos de la costa norte y sierra en riesgo de verse afectados por deslizamientos, huaicos u otro tipo de movimientos en masa, de acuerdo al escenario de riesgo elaborado por el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred) ante el aviso meteorológico Nº 029 del Senamhi, en el que anuncia la ocurrencia de precipitaciones de moderada a fuerte intensidad del 30 de enero al 1 de febrero.

Según dicho documento, , con 75, seguido de Cajamarca (67), Ayacucho (61), Huancavelica (47), La Libertad (43), Huánuco (31), Apurímac (24), Arequipa (22), Puno (16), Cusco (16), Junín (15), Pasco (12), Lima (11) y Moquegua (1); en tanto, 371 jurisdicciones de estas mismas regiones, además de Tacna, se encuentran en riesgo alto. Para conocer cuáles son los distritos involucrados, ingrese aquí.

Ante esta situación, el Indeci exhorta a las autoridades de los gobiernos locales y/o regionales revisar que las rutas de evacuación estén despejadas y debidamente señalizadas, para dirigir a la población hacia una zona segura y alejada del cauce de ríos o quebradas, así como la disponibilidad de los centros de salud, compañías de bomberos y comisarías en la jurisdicción en caso de presentarse una emergencia.

Del mismo modo, recomienda a la población proteger y reforzar el techo de sus viviendas, así como establecer un sistema de alerta temprana usando silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades locales.

El Indeci, a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), monitorea los departamentos alertados y coordina con las autoridades regionales y locales los efectos de este fenómeno meteorológico.

