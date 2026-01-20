Altas temperaturas en Lima: La Molina y Ate llegarán a 32 grados, advierte Senamhi
Altas temperaturas en Lima: La Molina y Ate llegarán a 32 grados, advierte Senamhi

Las altas temperaturas continuarán en varios distritos de Lima hasta el domingo 25, según informó el Senamhi, con registros que alcanzarán los 32 °C en La Molina y Ate. En zonas como San Juan de Lurigancho se prevén hasta 28 °C, mientras que el Callao, el Centro de Lima y Jesús María llegarán a los 27 °C. La especialista Janet Huamán recomendó evitar la exposición al sol por el alto índice de radiación UV, usar gorros de ala ancha, bloqueador solar e hidratarse constantemente. (Video: América TV)

