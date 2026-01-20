Si el lunes 19 el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) declaró la alerta roja en 24 provincias de cuatro regiones. Hoy, martes 20 de enero, dicha entidad incrementó esta alerta a 47 provincias de ocho regiones debido al alto riesgo de activación de quebradas, huaicos y deslizamientos provocados por las lluvias intensas que se registrarán en las próximas 24 horas.

Ante el aviso de corto plazo emitio por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), vigente desde las 13:00 horas del martes 20 hasta las 13:00 horas del miércoles 21 de enero, se registrarán lluvias de fuerte a extrema intensidad en la sierra de las regiones de Áncash, Arequipa, Huánuco, Junín, Lima, Moquegua, Puno y Tacna.

De acuerdo con el aviso N° 019-2026-COEN, elaborado en base a la información del Senamhi, las precipitaciones podrían generar activación de quebradas y huaicos, especialmente en zonas con alta susceptibilidad a movimientos en masa, debido a la acumulación de lluvias registradas en los últimos siete días.

Las provincias que se encuentran en alerta roja son: Áncash: Antonio Raymondi, Bolognesi, Huari y Recuay; Arequipa: Arequipa, Castilla, Caylloma, Condesuyos y La Unión; Huánuco: Dos de Mayo, Huamalíes, Huánuco, Lauricocha, Leoncio Prado, Pachitea, Puerto Inca y Yarowilca.

También, Junín: Chupaca, Concepción, Huancayo, Jauja, Junín, Satipo, Tarma y Yauli - La Oroya; Lima: Cajatambo, Canta, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos; Moquegua: General Sánchez Cerro; Puno: Azángaro, Chucuito, El Collao, Lampa, Melgar, Puno, San Román, Sandia y Yunguyo; y Tacna: Candarave, Jorge Basadre, Tacna y Tarata.

Regiones en alerta

El documento detalla que 18 departamentos se encuentran bajo este aviso preventivo, con distintos niveles de riesgo (rojo, naranja y amarillo). Además de las citadas figuran también: Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, La Libertad, Madre de Dios, Pasco y Ucayali.

En cada uno de estos departamentos se identifican provincias y distritos específicos, principalmente ubicados en la sierra y selva, donde las condiciones geográficas y climáticas incrementan el riesgo de deslizamientos, flujos de lodo y caída de rocas.

Riesgos asociados

Según la interpretación técnica del COEN, la activación de quebradas o huaicos se produce por la acción de lluvias intensas y persistentes, que saturan el suelo y facilitan el desplazamiento de material suelto.

Estos eventos pueden ocasionar bloqueo de vías, afectación a viviendas, interrupción de servicios básicos y daños a la infraestructura.

Recomendaciones

Ante este escenario, las autoridades exhortan a los gobiernos regionales y locales, así como a la población, a mantenerse atentos a los comunicados oficiales, evitar transitar por quebradas o cauces secos y activar planes de contingencia en zonas vulnerables.

Asimismo, se recomienda identificar rutas de evacuación y no intentar cruzar ríos o quebradas durante lluvias intensas.