Lluvias en regiones. (Foto: GEC)
Si el lunes 19 el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) declaró la alerta roja en 24 provincias de cuatro regiones. Hoy, martes 20 de enero,

Ante el aviso de corto plazo emitio por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), vigente desde las 13:00 horas del martes 20 hasta las 13:00 horas del miércoles 21 de enero, se registrarán lluvias de fuerte a extrema intensidad en la sierra de las regiones de Áncash, Arequipa, Huánuco, Junín, Lima, Moquegua, Puno y Tacna.

De acuerdo con el aviso N° 019-2026-COEN, elaborado en base a la información del Senamhi,

Las provincias que se encuentran en alerta roja son: Áncash: Antonio Raymondi, Bolognesi, Huari y Recuay; Arequipa: Arequipa, Castilla, Caylloma, Condesuyos y La Unión; Huánuco: Dos de Mayo, Huamalíes, Huánuco, Lauricocha, Leoncio Prado, Pachitea, Puerto Inca y Yarowilca.

También, Junín: Chupaca, Concepción, Huancayo, Jauja, Junín, Satipo, Tarma y Yauli - La Oroya; Lima: Cajatambo, Canta, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos; Moquegua: General Sánchez Cerro; Puno: Azángaro, Chucuito, El Collao, Lampa, Melgar, Puno, San Román, Sandia y Yunguyo; y Tacna: Candarave, Jorge Basadre, Tacna y Tarata.

Regiones en alerta

El documento detalla que 18 departamentos se encuentran bajo este aviso preventivo, con distintos niveles de riesgo (rojo, naranja y amarillo). Además de las citadas figuran también: Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, La Libertad, Madre de Dios, Pasco y Ucayali.

En cada uno de estos departamentos se identifican provincias y distritos específicos, principalmente ubicados en la sierra y selva, donde las condiciones geográficas y climáticas incrementan el riesgo de deslizamientos, flujos de lodo y caída de rocas.

Riesgos asociados

Según la interpretación técnica del COEN, la activación de quebradas o huaicos se produce por la acción de lluvias intensas y persistentes, que saturan el suelo y facilitan el desplazamiento de material suelto.

Estos eventos pueden ocasionar bloqueo de vías, afectación a viviendas, interrupción de servicios básicos y daños a la infraestructura.

Recomendaciones

Ante este escenario, las autoridades exhortan a los gobiernos regionales y locales, así como a la población, a mantenerse atentos a los comunicados oficiales, evitar transitar por quebradas o cauces secos y activar planes de contingencia en zonas vulnerables.

Asimismo, se recomienda identificar rutas de evacuación y no intentar cruzar ríos o quebradas durante lluvias intensas.

