Esta situación está asociada a la disminución de la intensidad de los vientos del sur y al ingreso de vientos del norte.
El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que del lunes 19 al domingo 25 de enero se registrará un incremento de las temperaturas diurnas en Lima Metropolitana,

De acuerdo con el organismo técnico, durante este periodo se prevé cielo con escasa nubosidad hacia el mediodía y la tarde, lo que favorecerá el aumento de las temperaturas, especialmente en zonas alejadas del litoral.

condiciones que permitirán una mayor disipación de la cobertura nubosa y un ambiente más cálido.

En Lima Metropolitana, las temperaturas máximas oscilarán entre los 27°C y 30°C en los distritos de Lima oeste y Lima centro, mientras que en Lima este y Lima norte los valores podrían alcanzar los 32°C.

No obstante, el Senamhi advirtió que, hacia horas de la tarde, la noche y la madrugada se espera el incremento de la nubosidad, con probabilidad de lluvias dispersas e intermitentes, principalmente en distritos alejados del litoral. Asimismo, no se descarta la presencia de ráfagas de viento durante el atardecer.

Clima en el resto de la costa peruana

En cuanto a otras regiones del litoral, el Senamhi señaló que Piura y Tumbes registrarán temperaturas entre 32°C y 37°C, mientras que en Lambayeque e Ica se esperan valores que fluctúen entre 30°C y 36°C.

En La Libertad, las máximas se ubicarán entre 28°C y 31°C, y en la región Lima y Áncash entre 28°C y 32°C. Por su parte, la costa sur presentará temperaturas que oscilarán entre 25°C y 30°C.

La entidad precisó que continuará con el monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas a nivel nacional y reiteró su compromiso de brindar información oportuna y confiable para la toma de decisiones de la población y las autoridades.

Finalmente, recomendó a la ciudadanía mantenerse informada a través de la página web institucional y las redes sociales oficiales del Senamhi.

