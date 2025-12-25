Sobre el sector pecuario, la institución también se pronunció. En Puno se observan ciertos problemas por atender. Foto: Andina.
Sobre el sector pecuario, la institución también se pronunció. En Puno se observan ciertos problemas por atender. Foto: Andina.
Redacción Gestión
Redacción Gestión

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que, la persistente escasez de lluvias, acompañada de días cálidos y el descenso de las temperaturas nocturnas,

Está situación afecta particularmente, de acuerdo a la entidad, a tres departamentos del Perú: Cusco, Apurímac y Puno.

En el caso de las zonas productoras de Apurímac, las escasas precipitaciones registradas desde fines de octubre vienen retrasando de manera significativa las actividades agropecuarias y el desarrollo de los cultivos.

Plantaciones afectadas

Entre las áreas del departamento más afectadas están Lucre, Aymaraes, Huancaray, Colcabamba, Coyllurqui, Curpahuasi, Kishuará, Tapairihua, Chalhuahuacho, Soraya y Ocobamba.

En detalle, la entidad precisó que presentan síntomas de marchitez de hojas, escaso crecimiento vegetativo y mayor presencia de plagas y enfermedades asociadas al estrés hídrico.

Asimismo, la ocurrencia de heladas, granizadas y otros eventos extremos ha ocasionado pérdidas parciales y, en algunos casos, totales de las plantaciones, advirtieron.

Senamhi comentó que, para Apurímac, las condiciones adversas podrían prolongarse en los próximos días, incrementando los impactos en el sector agrícola.

En el caso del departamento de Cusco, en las localidades de Amachuro, Quiquijana y zonas aledañas, las lluvias deficitarias también vienen limitando el normal desarrollo de las actividades agropecuarias y el avance de la campaña agrícola en curso.

En estas áreas se observan plantaciones con bajo vigor vegetativo y muerte de plantas, asociadas principalmente a la ocurrencia de granizadas y heladas agronómicas.

En Puno también se observan problemas

específicamente en cultivos de papa, quinua, haba y otros productos de pan llevar presentan estados de desarrollo entre regular y malo.

Esta situación se observó en localidades como Ayaviri, Capachica, Capazo, Ilave, Juli, Pampahuta, Putina, Santa Lucía, Desaguadero, Moho y Huancané.

La entidad precisó que ello se debe a la persistencia de condiciones secas registradas desde fines de octubre, las cuales han retrasado las labores de labranza, siembra, crecimiento y el adecuado manejo agronómico de los cultivos instalados.

Estas condiciones climáticas generaron mayor vulnerabilidad en los sistemas productivos, especialmente en áreas altoandinas con limitada disponibilidad hídrica, remarcó el Senamhi.

Sobre el sector pecuario, la institución también se pronunció. Localidades como Pizacoma, Capazo y Mazocruz presentan pastos naturales con un crecimiento limitado de nuevos brotes, lo que reduce la disponibilidad de alimento para el ganado.

