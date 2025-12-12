Las agroexportaciones sumaron ventas por más de US$ 11,569 millones entre enero y octubre de este año, un 19.6% más que en el mismo periodo del 2024, informó el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri).

Según el Midagri, las exportaciones agrarias tradicionales sumaron US$ 1,412 millones, un aumento del 40.9% frente al año previo, gracias a las mayores exportaciones registradas de café sin tostar sin descafeinar (US$ 1,318 millones), azúcares de caña o remolacha refinados (US$ 32 millones), los demás azúcares de caña (US$ 23.1 millones).

En tanto, las no tradicionales, totalizaron US$ 10,157 millones, un 17.2% más que en 2024, siendo los principales productos arándanos frescos, US$ 1,806 millones (17.8% de participación), paltas, US$ 1,353 millones (13.3%), uvas frescas, US$ 864 millones (8.5%), cacao en grano, crudo US$ 844 millones (8.3%), entre otros.

Destacaron también los despachos de: espárragos frescos, por US$ 305 millones (3.0%), los demás cítricos, US$ 244 millones (2.4%), mangos frescos, US$ 240 millones (2.4%), y alimentos para animales, por US$ 177 millones (1.7%).

La balanza comercial agraria registró un superávit de US$ 5,874 millones, cifra mayor en 32.0%. Foto: Midagri

El Midagri estima que las exportaciones agrarias culminarán este 2025 moviendo alrededor de US$ 15,000 millones, ampliamente superior a los US$ 12,700 millones registrados en el ejercicio previo, y marcando un nuevo récord en el rubro.

En los primeros 10 meses del año los principales destinos de exportaciones agrarias fueron:

Estados Unidos (31%)

Holanda (15.5%)

España (6.7%)

China (3.6%)

Inglaterra (3.6%)

Chile (3.5)

Alemania y México (3.4%)

Por otro lado, la balanza comercial agraria registró un superávit de US$ 5,874 millones, cifra mayor en 32.0% al similar periodo del 2024.