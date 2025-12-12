Los diez principales países de destino de las exportaciones agrarias peruanas fueron: Estados Unidos, Holanda, España, China, Inglaterra, Chile, Alemania, México, Canadá, Ecuador. Foto: Andina
Los diez principales países de destino de las exportaciones agrarias peruanas fueron: Estados Unidos, Holanda, España, China, Inglaterra, Chile, Alemania, México, Canadá, Ecuador. Foto: Andina
Únete a nuestro canal
Newsletter general
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

, un 19.6% más que en el mismo periodo del 2024, informó el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri).

Según el Midagri, , un aumento del 40.9% frente al año previo, gracias a las mayores exportaciones registradas de café sin tostar sin descafeinar (US$ 1,318 millones), azúcares de caña o remolacha refinados (US$ 32 millones), los demás azúcares de caña (US$ 23.1 millones).

LEA TAMBIÉN: ¿Gamarra puede elevarse? La propuesta que apunta a tener una zonificación cromática

En tanto, las no tradicionales, totalizaron US$ 10,157 millones, un 17.2% más que en 2024, siendo los principales productos arándanos frescos, US$ 1,806 millones (17.8% de participación), paltas, US$ 1,353 millones (13.3%), , cacao en grano, crudo US$ 844 millones (8.3%), entre otros.

Destacaron también los despachos de: espárragos frescos, por US$ 305 millones (3.0%), los demás cítricos, US$ 244 millones (2.4%), mangos frescos, US$ 240 millones (2.4%), y alimentos para animales, por US$ 177 millones (1.7%).

La balanza comercial agraria registró un superávit de US$ 5,874 millones, cifra mayor en 32.0%. Foto: Midagri
La balanza comercial agraria registró un superávit de US$ 5,874 millones, cifra mayor en 32.0%. Foto: Midagri
LEA TAMBIÉN: Mango sigue en crisis: en “jaque” nueva campaña agrícola, pero habría plan para paliar impacto

El Midagri estima que las exportaciones agrarias culminarán este 2025 moviendo alrededor de US$ 15,000 millones, ampliamente superior a los US$ 12,700 millones registrados en el ejercicio previo, y marcando un nuevo récord en el rubro.

En los primeros 10 meses del año los principales destinos de exportaciones agrarias fueron:

  • Estados Unidos (31%)
  • Holanda (15.5%)
  • España (6.7%)
  • China (3.6%)
  • Inglaterra (3.6%)
  • Chile (3.5)
  • Alemania y México (3.4%)

Por otro lado, la balanza comercial agraria registró un superávit de US$ 5,874 millones, cifra mayor en 32.0% al similar periodo del 2024.

TE PUEDE INTERESAR

Agro+ : ¿qué es y cuánto aporta al país?
Chinecas: se abriría puerta para que venda tierras para el agro directamente, ¿qué cambia?
Congreso: buscan nueva regulación laboral en el agro, ¿qué cambiaría?
Agro “se mueve”: los 2 cultivos de la costa con potencial para migrar a sierra y selva

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.