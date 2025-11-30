El agro peruano diversifica territorios. Estas son las novedades. (Foto: Andina)
El agro peruano diversifica territorios. Estas son las novedades. (Foto: Andina)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Camila Vera
mailCamila Vera

La costa del Perú es la cuna del boom agroexportador. Sin embargo, pese al éxito de los productos que ahí nacen, el estrés hídrico y la lentitud en el destrabe de los grandes proyectos de irrigación dificultan las condiciones para expandir las tierras de cultivo.

TE PUEDE INTERESAR

Nueve startups que revolucionan la salud, agro y energía
Economía circular en industria, turismo y agro en Perú: ¿cómo pasar de la teoría a la acción?
Cadenas productivas del agro en descuido: los factores que explican el freno del rubro

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.