¿Qué planes tiene la Unión Europea (UE) para fortalecer su lazo comercial con el Perú? (Foto: Andina)
¿Qué planes tiene la Unión Europea (UE) para fortalecer su lazo comercial con el Perú? (Foto: Andina)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Camila Vera
mailCamila Vera

La Unión Europea afina su mirada hacia Perú incluso en un contexto marcado por la incertidumbre electoral del 2026. El desempeño nacional de —sobre todo— dos sectores propicia que esta economía extranjera desee establecer relaciones bilaterales mucho más fuertes, afirmó Jonathan Hatwell, embajador de la UE en nuestro país.

TE PUEDE INTERESAR

Agroexportación: Lange Farms incrementa su apuesta por los espárragos peruanos
Se abre un nuevo mercado para la agroexportación: las fresas peruanas ahora llegarán a Brasil
Agroexportación creció en 15 regiones, con la selva a la cabeza: estos son los productos

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.