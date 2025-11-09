¿Red de supercomputación? (Foto: Getty Images)
Whitney Miñán
Whitney Miñán

Santa Marta, Colombia.- La Unión Europea puso el foco en el Perú y otras economías a través de su Red Birregional de Supercomputación Unión Europea - América Latina y el Caribe (UE-LAC HPC Network).

Una alta implementación de los sistemas de computación, la conexión masiva y la Inteligencia Artificial (IA) guiarán nuestras economías futuras. En Europa estamos uniendo nuestras capacidades de supercomputación para estar a la altura de este proceso”, comentó Teresa Ribera, vicepresidenta ejecutiva, Comisión Europea, habló al respecto durante el Foro Empresarial ALC-UE, en Colombia.

Foro Empresarial ALC-UE en Santa Marta, Colombia, 2025. Fuente: Whitney Miñán, solo para Diario Gestión
La representante europea agregó: “Por eso, hoy me complace anunciar la nueva red de supercomputación UE-LAC, una plataforma que debe llevarnos a partenariados diversos, desde modelización climática hasta diseño de vacunas o sistemas energéticos”.

El eje central de ese proyecto es el cable de fibra óptica “Ella” que ya existe entre Europa y Brasil. El cable transatlántico EllaLink vio la luz en el 2021 y ahora busca nuevos puntos.

En el 2026, dijo Ribera, se buscará ampliarlo a Centroamérica y Perú, y posteriormente al Caribe, “extendiendo todos los beneficios de la transición digital en toda la región”, consideró Ribera.

Editora de Economía y coordinadora de ESG del diario Gestión. Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Con casi 10 años de experiencia profesional en el rubro.

