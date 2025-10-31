A data center in Santiago. Photographer: Rodrigo Arangua/AFP/Getty Images
A data center in Santiago. Photographer: Rodrigo Arangua/AFP/Getty Images
Un intento del gobierno chileno por imponer límites éticos al uso de la inteligencia artificial enfrenta la resistencia de gigantes tecnológicos globales. Es un debate que podría sentar precedentes a medida que más países buscan regular esta creciente industria.

