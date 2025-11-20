El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) garantizó que los recursos necesarios para organizar los procesos electorales del 2026 -que incluyen las Elecciones Generales, Regionales y Municipales, además de los comicios de Centros Poblados- están completamente asegurados, en respuesta a las recientes preocupaciones expresadas por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Según informó el sector, en mayo de 2025 el JNE solicitó un presupuesto de S/ 585.8 millones para el desarrollo integral de los comicios del próximo año. De ese monto, el Ejecutivo incorporó S/ 331.1 millones en el Proyecto de Ley de Presupuesto 2026 enviado al Congreso en agosto, fondos que estarán disponibles para la entidad electoral desde el 1 de enero de 2026.

El MEF precisó que, además del monto inicial, existen recursos adicionales previstos para ser habilitados durante el año electoral, de acuerdo con el avance de ejecución y las necesidades que el propio JNE sustente.

El ministerio recordó que el marco legal vigente permite activar estos fondos de forma inmediata, dado que todos los procesos electorales cuentan con atención prioritaria y están exceptuados de los procedimientos usuales.

En esa línea, el MEF señaló que las inquietudes expresadas por el JNE “carecen de sustento”, pues -indicó- se han realizado reiteradas reuniones técnicas donde se explicó el mecanismo para asegurar el financiamiento y se reiteró la disposición del Ejecutivo de garantizar todos los recursos necesarios.

Comunicado del Ministerio de Economía y Finanzas. Fuente: MEF

Asimismo, el ministerio llamó la atención sobre el nivel de ejecución presupuestal del organismo electoral. Al 20 de noviembre, el JNE registra un avance de apenas 46.9% en los fondos asignados específicamente para actividades electorales, por lo que el MEF instó a continuar trabajando de manera coordinada para mejorar la certificación de egresos y el uso oportuno del presupuesto.

El comunicado concluye reafirmando el compromiso del MEF de colaborar estrechamente con el sistema electoral para asegurar que los procesos de 2026 se desarrollen con normalidad y pleno financiamiento.