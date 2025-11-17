ONPE. (Foto: GEC)
Los electores que participarán en las elecciones generales del 2026 podrán escoger su local de votación a partir del 23 de noviembre del 2025, a través de la plataforma “Elige tu local de votación”, señaló la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

, indicó Marisol Cuéllar, especialista en educación electoral de la ONPE.

Los electores podrán seleccionar en “Elige tu local de votación” hasta tres locales de votación cercanos a la dirección y distrito que figura en su DNI hasta el 14 de octubre del 2025, fecha en que cerró la actualización del padrón electoral.

Si los electores no han cumplido con actualizar la dirección en su DNI hasta esa fecha y han cambiado de domicilio, no podrán escoger un local de votación cercano a su nuevo domicilio.

explicó.

El propósito, según dijo, es que los electores puedan tener un local de votación cercano a su domicilio y que el proceso electoral sea mucho más sencillo y mucho más rápido.

Recomendó a los electores seleccionar sus tres opciones de locales de votación, independientemente de donde emitieron su voto en las elecciones pasadas, dado que no siempre los locales se mantienen entre cada proceso electoral.

Puede ser que algunos locales no estén disponibles para esta elección, en esa medida es importante que elijan local de votación para que puedan estar cerca a su domicilio”, aseguró.

Luego de que los ciudadanos elijan las tres opciones de locales de votación, la ONPE informará oportunamente en cuál de los tres locales seleccionados estará la mesa de votación donde corresponde emitir su voto.

