La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informa que del 1 al 15 de diciembre de 2025 será periodo de inscripción de los proveedores de medios de comunicación radiales, televisivos y digitales (redes sociales) en el Registro de Postores de la franja electoral de las elecciones generales del 12 de abril de 2026.

Según el organismo electoral, podrán participar medios de comunicación (radio y televisión) y medios digitales, los que deberán registrar su información y documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 65° del Reglamento de Supervisión de Fondos Partidarios en el portal CLARIDAD.

Para acceder a dicha plataforma, los postores deberán contar previamente con una casilla electrónica habilitada ante la ONPE, mediante la cual se enviarán las credenciales de acceso antes del inicio del citado registro.

Medios de comunicación

En detalle, podrán participar los medios de radiodifusión y televisión de señal abierta, de propiedad privada o del Estado; los canales nacionales de cable de alcance nacional; y las estaciones de radio, públicas o privadas. Los requisitos son:

1. Registro Nacional de Proveedores vigente. Se acreditará con copia legible y digital de la constancia de inscripción en el RNP.

2. Ficha registral actualizada de vigencia de poder no mayor a 30 días. Se acreditará con documento en copia legible y digital, en caso corresponda.

3. Documento Nacional de Identidad. Se acreditará con copia legible y digital del documento.

4. RUC vigente (activo y con domicilio habido). Se acreditará con documento en copia legible y digital.

5. Licencia y/o Autorización o Contrato de Cesión de Uso vigentes otorgados, según corresponda, con previa y expresa aprobación por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Se acreditará con copia legible y digital de la Resolución emitida por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones.

6. Resolución Ministerial, Viceministerial o Directoral vigente que otorga autorización a los medios de comunicación respecto a la localidad, región, provincia o distrito en caso corresponda. Se acreditará con documento en copia legible y digital. En caso que se encuentre en trámite de renovación, se deberá presentar, además, la solicitud de renovación, conforme a lo señalado en las normas de la materia.

7. Tarifa Comercial y Social.

8. Otros que solicite la ONPE

Medios digitales

Asimismo, podrán ser partícipes las agencias de medios formales ubicadas a nivel nacional, así como las personas naturales o jurídicas cuya principal actividad se desarrolle en entornos digitales o que utilicen herramientas del entorno digital, tales como creadores de contenido, influencers y similares. Los requisitos son:

1. Registro Nacional de Proveedores vigente. Se acreditará con copia legible y digital de la constancia de inscripción en el RNP.

2. Ficha registral actualizada de vigencia de poder no mayor a 30 días. Se acreditará con documento en copia legible y digital, en los casos que corresponda.

3. Documento Nacional de Identidad. Se acreditará con copia legible y digital del documento.

4. RUC vigente (activo y con domicilio habido) Se acreditará con documento en copia legible y digital.

5. Tarifa Comercial y Social.

6. En el caso de las agencias de medios, se requerirá, adicionalmente, la suscripción de una Declaración Jurada, con documentos sustentatorios, en donde se acredite lo siguiente:

Contar con una experiencia mínima de cuatro (04) años en la planificación, estrategia, compra y/o gestión de espacios publicitarios en plataformas digitales.

Contar con una experiencia previa de inversión en publicidad digital en los últimos cuatro (04) años no menor a ciento ochenta y seis (186) UIT.

7. En el caso de los creadores de contenido, influencers y similares, se requerirá, adicionalmente, la suscripción de una Declaración Jurada donde se acrediten las métricas requeridas, mediante capturas de pantalla extraídas directamente de las plataformas digitales de los influenciadores o creadores de contenido, en función a lo siguiente:

-La cuenta/canal o programa propuesto deberá tener una antigüedad mínima de 1 año desde su creación.

-Contar con un mínimo de cien mil (100,000) seguidores/suscriptores.

-Tener un porcentaje de compromiso mínimo de interacción (engagement), según lo siguiente:

Para Facebook e Instagram: mínimo uno punto tres por ciento (1.3%) en los últimos 30 días calendario. El compromiso se calculará utilizando la siguiente fórmula: (Interacciones totales / Número de seguidores/suscriptores) × 100.

mínimo uno punto tres por ciento (1.3%) en los últimos 30 días calendario. El compromiso se calculará utilizando la siguiente fórmula: (Interacciones totales / Número de seguidores/suscriptores) × 100. Para Youtube: mínimo 10,000 visualizaciones en promedio por video en los últimos 30 días calendario.

8. Los creadores de contenido, influencers, youtubers y similares que se inscriban como proveedores o postores de la Franja Electoral, ya sea directamente como personas naturales o mediante una persona jurídica que los represente (como agencias de medios, entre otros), no deben ostentar la condición de candidato(a) en las Elecciones Generales, Regionales y Municipales, así como en sus correspondientes Elecciones Primarias, ni adquirir la condición de candidato(a) durante el desarrollo de dichos procesos electorales. Se acreditará con la suscripción de una Declaración Jurada.

9. Otros que solicite la ONPEDe manera adicional, para los medios digitales (agencias de medios, creadores de contenido, influencers, entre otros) y para los medios de comunicación radiales y televisivos que cuenten con un Contrato de Cesión de Uso previamente autorizado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), así como a aquellos que hayan obtenido, desde noviembre de 2025 en adelante, una autorización de radiodifusión otorgada por el MTC, la ONPE ha habilitado un formulario de prerregistro con el fin de conformar una base preliminar de proveedores y facilitar la habilitación de la casilla electrónica y el acceso al portal CLARIDAD.

Formulario de Prerregistro Medios Digitales: https://forms.gle/GZ3SmYaX6pNbjUDe7

Formulario de Preregistro Medios de Comunicación: https://forms.gle/M3P7mMxQUsHDJxtt8

Para acceder a la casilla electrónica, ingrese al Sistema de Notificación Electrónica (SISEN) a través del siguiente enlace: https://casillaelectronica.onpe.gob.pe/#/login