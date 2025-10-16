A seis meses para las elecciones generales de abril del 2026, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que 37 organizaciones políticas (34 partidos políticos y 3 alianzas electorales) optaron por la modalidad de delegados para elegir a sus candidatos.

En tanto, el Partido Aprista Peruano (APRA) y Renovación Popular (RP) escogerán a sus postulantes con el voto universal, libre, voluntario, igual, directo y secreto de sus afiliados.

Las modalidades están contenidas en las resoluciones de la Gerencia de Organización Electoral y Coordinación Regional (GOECOR), publicadas en el sitio web del organismo electoral.

Como se recuerda, estas agrupaciones tenían hasta el pasado 1 de setiembre, fecha fijada por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), para comunicar a la ONPE la modalidad de sus elecciones primarias, el ámbito nacional o regional de participación de delegados y el número de delegados a elegir.

El organismo electoral que lidera Piero Corvetto verificó que la forma de elección de cada partido se ajustara a la normativa interna que le rige, en concordancia con lo dispuesto en el cronograma electoral y el Reglamento de Elecciones Primarias.

Añadieron que cada resolución ya ha sido notificada a la casilla electrónica de la agrupación política y puesta en conocimiento del JNE y del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

¿CUÁLES SON LAS MODALIDADES DE ELECCIONES INTERNAS?

Los partidos que optaron por la modalidad del voto de sus afiliados tendrán que realizar su acto electoral el próximo 30 de noviembre. Bajo esta modalidad, los militantes de dicho partidos podrán elegir a sus candidatos con el voto universal, libre, voluntario, igual, directo y secreto de todos ellos.

En cambio, en la modalidad del voto indirecto, los afiliados elegirán a sus delegados mediante el voto universal, libre, voluntario, igual, directo y secreto. La elección se realizará ese mismo día.

Posteriormente, el 7 de diciembre, los delegados electos acudirán a las urnas para elegir finalmente a los candidatos de sus partidos.

Entre los partidos que usarán esta modalidad destacan Acción Popular, Alianza para el Progreso (APP), Fuerza Popular, Avanza País, Juntos por el Perú, Perú Libre, Podemos Perú, así como las alianzas electorales Unidad Nacional, Venceremos y Fuerza y Libertad.