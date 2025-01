Piero Corvetto, jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) se mostró a favor de la Ley de Financiamiento Privado a Partidos Políticos y que se haya abierto la puerta para que empresas puedan aportar a las campañas electorales.

“Nosotros estamos absolutamente a favor porque creemos en la libertad de que pueda haber un financiamiento privado de las campañas y estamos absolutamente de acuerdo en que no solamente sean las personas privadas sino también las empresas”, expresó en el programa Cuentas Claras de Canal N.

En es alínea, dijo que no existe ninguna posibilidad de que el Estado pueda financiar una campaña. “Sí (puede finaciar ) la vida de un partido pero no la campaña política”, apunto.

Cuestiona pago de abogados con dinero del Estado

Piero Corvetto manifestó su oposición a que con el dinero público que se otorga a las agrupaciones políticas se pueda financiar el pago de abogados para los miembros de los partidos. “Hemos hecho solicitudes para que pueda ser analizada nuevamente esa norma. Consideramos que es una norma perfectible. El tema sobre la contratación de determinados servicios debe hacerse de una manera diferente”, apuntó.

Además, señaló que el incumplimiento de topes o el no declarar información debe ser interpretado como dinero ilegal en campaña, sin embargo en el Congreso no se les ha hecho caso y no lo consideran así. " El dinero público puede ser mejor invertido. Estamos convencidos que el financiamiento público puede generar un círculo virtuoso y que puede mejorar la conexión con la ciudadanía”, acotó.

Debe haber límites para el financiamiento privado

El jefe de la Onpe cuestionó la ampliación de límites para el financiamiento privado a los partidos políticos que ahora llegará a 200 UIT, es decir más de un millón 70 mil soles.

A ello se suma que si la persona jurídica decide dar plata a más partidos ese monto puede llegar a 500 UIT, es decir 2.6 millones de soles.

“En ningún momento propusimos que los techos se amplíen. Estábamos contentos con que los techos estén entre 100 y 120 UIT , sin embargo este es un acuerdo político que trascienda las capacidades técnicas de la ONPE y lo que tenemos que hacer ahora es protocolizar y ejecutar la ley”, señaló.

En Cuentas Claras se recordó que de acuerdo al informe técnico de la ONPE dicha suma era desproporcionada y podía condicionar la influencia política de los partidos.

“Consideramos que no se debe abusar del uso inadecuado de grandes sumas de dinero. Debe haber equidad en la competencia política y eso requiere un suelo parejo para que todos puedan recaudar”, indicó Corvetto.

Las elecciones de 2026 pueden ser violentas

El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales reiteró que las elecciones 2026 pueden ser violentas, ante la presencia de bandas criminales en el país.

“Todo nos hace pensar que la elección del 2026 va a ser violenta. Si se analizan las elecciones en América Latina”, indicó el funcionario, tras recordar los asesinatos de candidatos en México y Ecuador, así como las amenazas para que se retiren candidatosi, por parte de economías ilegales como el narcotráfico.

“Tememos que esa situación pueda reproducirse en el caso de Perú. Vemos con preocupación que hay al menos cuatro organizaciones criminales internacionales que comienzan a penetrar el territorio nacional. Tenemos información de que “Los Lobos” tiene una presencia importante. Nos preocupa también la minería y tala ilegal. Hay lugares donde se han asesinado a líderes de comunidades nativas y pueden desencadenar que sea una elección violenta”, expresó,

Añadió que se ha instalado un programa de alerta temprana para contar con información geolocalizada sobre conflictos electorales con violencia electoral que permitirá anticipar a cualquier riesgo que se presente en esa línea

Además, considero que estas organizaciones criminales también podrían promover a determinados políticos y organizaciones políticas. “Podríamos tener candidatos de minería ilegal o tala ilegal (..) Eso se podría ver en una elección subnacional donde hay mafias extorsionadoras que asesinan a diario a ciudadanas y ciudadanos”. alertó.

Añadió que este será el proceso electoral más difícil de la historia, incluso más complejo que en la época del covid porque se cuentan con cinco elecciones en simultáneo, en la que podría haber hasta 50 candidatos.