El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) recordó que el 13 de octubre del 2025 vence el plazo para que las autoridades y altos funcionarios que deseen postular en las Elecciones Generales 2026 presenten su renuncia, en cumplimiento de la normativa electoral.

Según la Resolución 0110-2025-JNE, los altos funcionarios que decidan ser candidatos, incluidos ministros, viceministros, gobernadores, vicegobernadores y alcaldes, deberán presentar su renuncia hasta el lunes 13 de octubre del 2025, seis meses antes de los comicios.

La norma también alcanza a los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, quienes deberán pasar a la situación de retiro si buscan participar en el proceso electoral.

En el caso de los gobernadores regionales, la renuncia se presenta ante el consejo regional y debe remitirse el cargo al JNE mediante la Mesa de Partes Virtual hasta el 20 de octubre del 2025. El vicegobernador asumirá de inmediato la función. Si ambos renuncian, el consejo regional elegirá a sus reemplazos.

Por su parte, los alcaldes deben presentar su renuncia al concejo municipal y enviar el cargo al JNE en el mismo plazo, asumiendo el burgomaestre encargado con credencial del organismo electoral.

Licencias para funcionarios públicos

Respecto a los funcionarios y trabajadores del sector público, no corresponde la renuncia, sino una licencia sin goce de haber, la cual deberá solicitarse ante su entidad.

El JNE precisó que esta licencia debe concederse a partir del 11 de febrero del 2026, es decir, 60 días antes de las elecciones. En todos los casos, los documentos de renuncia o licencia deben presentarse como cargo ante el jurado electoral especial correspondiente al momento de inscribir la candidatura.

El organismo electoral señaló que estas disposiciones buscan dar claridad a las organizaciones políticas y garantizar que se cumplan los requisitos legales en la presentación de listas y fórmulas de candidatos para las Elecciones Generales 2026.