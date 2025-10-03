El canciller Elmer Schialer, informó a la prensa que no se avizora una salida en bloque de funcionarios del Consejo de Ministros, a raíz de la reciente salida de Juan José Santivañez del Ministerio de Justicia —quien aspirará a un cargo político en las elecciones generales del 2026—.

Schialer aseguró que “no se trata de manera oficial” en el Consejo de Ministros la posibilidad de que un titular renuncie para participar en las elecciones, pero “la presidenta (Dina Boluarte) ha sido bastante transparente” al señalar que aquellos interesados, “lo pueden hacer dentro de los plazos correspondientes”.

“Preferiría no especular (...) pero dudo que así sea”, mencionó el canciller al ser consultado por la continuidad de César Vásquez, quien amagó con seguir los pasos de Santivañez para postular a un cargo en los comicios del 2026.

Vale acotar que este 13 de octubre vence el plazo para que las autoridades y altos funcionarios renuncien con el fin de postular a un cargo en las elecciones generales.

“Se están tomando, como en el caso del Ministerio de Justicia, las previsiones para que los mejores cuadros puedan continuar”, soslayó el canciller.