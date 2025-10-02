Esta mañana, el abogado Juan Manuel Cavero Solano juró como nuevo ministro de Justicia y Derechos Humanos, en reemplazo de Juan José Santiváñez, quien renunció a su cargo a dos días de que se debata en el Pleno del Congreso una moción de censura en su contra.

En una carta enviada a la presidenta Dina Boluarte, el también exministro del Interior reconoció que la razón de su dimisión se debe al “anhelo de participar como candidato en las próximas elecciones democráticas, a llevarse a cabo en abril de 2026”.

Sin embargo, en los próximos días otro integrante del Gabinete Ministerial podría seguirle los pasos a Santiváñez. Se trata del ministro de Salud, César Vásquez, quien no descartó que vaya a ser candidato de Alianza para el Progreso (APP) en los comicios venideros.

En diálogo con la prensa, Vásquez indicó que su posible candidatura es algo que aún no tiene definido y que en el transcurso de la semana se sabrá. “Aún tengo una semana para pensarlo”, remarcó esta mañana.

“Creo que es una oportunidad y un derecho que tiene todo ciudadano y los ministros no están exceptos de poder participar en una contienda electoral. De mi parte, todavía no tengo una decisión clara. Voy a evaluarlo, no lo descarto”, añadió.

El médico recordó que es un político de carrera y que en su momento se desempeñó como congresista. A su juicio, ya ha estado un tiempo importante en la gestión ministerial, por lo que deslizó la posibilidad de que ya llegó el momento de que otra persona asuma su sector.

“Bueno, toda gestión siempre pasa factura, desgasta, también agota física y mentalmente. No quiero decir que ya estoy cansando, pero siempre es importante un cambio generacional en todo”, apuntó.

AFIRMA QUE AÚN NO CONVERSA CON DINA BOLUARTE Y CÉSAR ACUÑA

En otro momento, aseguró que aún no ha conversado con Boluarte respecto a una posible renuncia a su cargo para postular en los próximos comicios.

“Todavía no he conversado con la presidenta, estamos avocados al 100% en el trabajo. No hay tiempo para conversar sobre temas electorales. Lo vuelvo a repetir, aún no he tomado una decisión. Si es que en los próximos días lo tomara, obviamente la primera en saberlo será la presidenta”, sostuvo.

En la misma línea, dijo que tampoco ha dialogado sobre su posible candidatura con César Acuña, líder de APP.

“(A César Acuña) lo veo muy poco. En todo caso, creo que si tomo la decisión, a pesar de que estoy con licencia en APP, como todo ciudadano tengo la oportunidad de ser precandidato. cuando lo tome, ellos (Boluarte y Acuña) serán los primeros en saberlo”, dijo.