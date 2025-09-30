Dina Boluarte a manifestantes que participaron en las protestas: “No se dejen manipular”. Foto: Mininter
La se dirigió a los manifestantes, mayoritariamente jóvenes, que participaron en las protestas en el centro de Lima el último fin de semana y les pidió “no dejarse manipular” por quienes “odian a la patria”.

Durante la ceremonia de reconocimiento como nuevo comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), la mandataria pidió “evitar dar malos ejemplos” como la destrucción como bienes públicos y privados.

“Queridos jóvenes, queridos estudiantes, no se dejen manipular por aquellos que odian la patria. Unámonos en ese abrazo blanquirrojo que nos tiene que tener con orgullo, con dignidad, y si es que tienen alguna plataforma de reclamo al Gobierno, aquí estamos para conversar”, mencionó.

aseguró que su Gobierno siempre ha tenido puertas abiertas al diálogo y animó a los jóvenes a usar las plataformas ministeriales para capacitación e inserción laboral.

Resaltó que se ha eliminado la experiencia laboral como requisito para trabajar en el Estado, ofreciendo herramientas para los jóvenes que emprenden en el país.

“Es decir, no hay pretextos para que se puedan quedar en el concepto del resentimiento y convertirse en aquellos ninis -ni estudian ni trabajan. les da las herramientas y las oportunidades”, añadió.

Respaldó a Óscar Arriola

La presidenta Dina Boluarte asistió a como nuevo comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP).

En su discurso, el respaldo de su gobierno a la policía para luchar contra la delincuencia, el crimen organizado y la corrupción.

tiene la misión de guiar a cada efectivo en la noble tarea de enfrentar con firmeza la delincuencia y limpiar a la institución de malos elementos”, señaló.

Asimismo, la presidenta anunció que el gobierno proveerá a la PNP de herramientas, mejor infraestructura y respaldo legal como medida para garantizar la protección de los agentes frente a injusticias y fomentando el respeto hacia la institución.

“No más policías mirados con desdén. En nuestro gobierno defendemos a quienes nos protegen y arriesgan sus vidas”, puntualizó.

Boluarte también le expresó al general Óscar Arriola Delgado, nuevo comandante general de la PNP, el respaldo de su gobierno a la policía para luchar contra la delincuencia, el crimen organizado. Foto: Mininter
Boluarte también le expresó al general Óscar Arriola Delgado, nuevo comandante general de la PNP, el respaldo de su gobierno a la policía para luchar contra la delincuencia, el crimen organizado. Foto: Mininter

