El presidente del Congreso, José Jerí, anunció en la víspera que entre hoy y mañana la Mesa Directiva se reunirá para tomar una decisión en torno al debate de la moción de censura que afronta el ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, sin una interpelación previa.

Al respecto, Santiváñez indicó que siempre será respetuoso del “debido proceso” que se debe seguir en este procedimiento. En ese sentido, recordó las posturas de algunos especialistas, como el del exoficial mayor del Parlamento, José Cevasco, quienes señalan que debe existir una interpelación previa para que procesa una censura ministerial.

“Soy respetuoso siempre del debido proceso, de las garantías que deben existir para todo tipo de procedimiento. Creo que ya especialistas, como José Cevasco, ha establecido cuál debería ser el protocolo”, dijo esta mañana a la prensa.

Sin embargo, aseguró que respetará la decisión que adopte el Parlamento en su caso. Añadió que se pondrá a disposición de dicho poder del Estado “en una interpelación”.

“Los ministros estamos sujetos a cualquier tipo de decisión que el Congreso pueda adoptar dentro de lo que constituye su libertad y facultades. Lo que corresponde a nosotros es simplemente ponernos a disposición del Congreso para poder exponer lo que se ha hecho en la gestión en una interpelación”, remarcó.

DOS POLICÍAS HABRÍAN BRINDANDO INFORMACIÓN AL ‘MONSTRUO’

En otro momento, Santiváñez confirmó que, al menos, dos efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) habrían brindado información a Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, capturado esta semana en Paraguay.

Según dijo, durante su gestión como ministro del Interior, se conformó un equipo especial integrado por tres coroneles con un grupo reducido de policías para indagar las filtraciones que habrían beneficiado a este delincuente. Añadió que la presidenta Dina Boluarte, el suspendido comandante general de la Policía, Víctor Zanabria, y miembros de la Comisión de Inteligencia del Congreso fueron informados de estas medidas.

“Se tomó esta decisión a raíz de la entrevista con el colaborador eficaz nos manifestó que existiría la participación de efectivos que brindarían información a ‘El Monstruo’, uno de ellos ya detenido. Las investigaciones deben continuar para corroborar esta información”, sostuvo.

El ministro precisó que el delincuente tiene una carpeta fiscal en Paraguay, lo que podría extender los plazos del proceso de extradición. “Las extradiciones pueden demorar dos meses o incluso dos años, dependiendo de la decisión de la justicia extranjera”, señaló.

“Nosotros somos respetuosos de las decisiones que puedan tomar los magistrados, pero los tiempos finalmente van a ser determinados en este caso por la justicia paraguaya por la determinación que hacen”, agregó.