Pese a los cuestionamientos, el ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, respaldó la elección de Tomás Gálvez como fiscal de la Nación interino. Esto, luego de que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) suspendiera a la titular del Ministerio Público, Delia Espinoza, por el plazo de 6 meses.

En entrevista con radio Exitosa, aseguró que Gálvez, debido a su experiencia, podría realizar un gran trabajo al frente de la Fiscalía. A su juicio, el “conocer el monstruo desde adentro” le juega muy a su favor.

“De acuerdo a las entrevistas que he escuchado, a las manifestaciones que ha vertido y al poco conocimiento que tengo del caso, me parece que (Tomás Gálvez) es una persona que puede hacer un gran trabajo, porque ha sido víctima de un sistema fiscal corrupto. Conocer al monstruo por dentro, haber sufrido ese tema y sufrir la persecución a través de la construcción de muñecos”, indicó esta mañana.

El titular del Minjus consideró que Gálvez fue víctima de una acusación sin sustento cuando el Ministerio Público era dirigido por Espinoza. Incluso, criticó que la suspendida fiscal no detuvo su accionar pese a que este se encontraba delicado de salud.

“Él fue víctima de estas acusaciones sin sustento, de muñecos construidos, que cuando se estaba muriendo por covid-19 le armaron falsos colaboradores, falsos testigos, iniciaron un proceso y luego se demostró que no tenía nada que ver”, remarcó.

INSISTE EN CUESTIONAR PERITAJES DE LA FISCALÍA SOBRE AUDIOS

En otro momento, Santiváñez insistió en que no acudirá a la citación que le hizo la Fiscalía para convalidar los peritajes de voz que hicieron a las grabaciones entregadas por el capitán PNP Junior Izquierdo, alias ‘Culebra’, que lo involucran. A su juicio, la obtención de dichas pruebas son nulas.

“Todo eso es nulo. ¿Voy a ir o pretenden que vaya a convalidar un acto absolutamente ilegal? Que cambien pruebas es ilegal", aseveró.

En los audios se menciona su ascenso como ministro del Interior y la desactivación de la Diviac, hechos que finalmente ocurrieron; no obstante, para el ministro estas declaraciones no tendrían sentido porque las grabaciones fueron entregadas después de estos hechos. “Están manipulados (los audios), absolutamente manipulados”, enfatizó.

“En el mismo argumento, él (Junior Izquierdo) sostiene que, si supuestamente yo desaparecía la Diviac, me iban a hacer premier. Yo no soy premier. Estoy asumiendo la cartera de Justicia por especial encargo de la presidenta y el premier (Eduardo) Arana”, agregó.

Si bien no negó las reuniones que tuvo con Izquierdo, insistió en que los audios atribuidos a su persona son falsos y que las pruebas son nulas.

Respecto a las recientes protestas protagonizadas por jóvenes del colectivo denominado ‘Generación Z’, Santiváñez advirtió que el diálogo con el Estado se rompe cuando se recurre a la violencia, por lo que justificó la respuesta represiva como una medida legal ante actos de agresión.

"El derecho de protesta es fundamental, pero cuando lanzas la primera piedra se termina el diálogo y debe empezar la represión del Estado. ¿Por qué? No puedes venir a decir que es una marcha pacífica y lanzarle fuegos artificiales al policía que con su escudo, sin su armamento, solo con pistola perdigoneras de goma para defender el patrimonio público privado. Las piedras matan”, sostuvo.