La Junta de Fiscales Supremos (JFS) eligió esta mañana a Tomás Gálvez como nuevo fiscal de la Nación interino. Esto, tras la decisión de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) de suspender a la titular del Ministerio Público, Delia Espinoza, por el plazo de 6 meses.

Gálvez, quien afronta una investigación por sus presuntos vínculos con la organización criminal “Cuellos Blancos del Puerto”, reemplazará en el cargo a Pablo Sánchez, quien el último domingo había asumido dicha función; sin embargo, decidió dar un paso al costado por motivos personales.

Tras conocerse esta noticia, las reacciones en el Congreso no se hicieron esperar. El primer vicepresidente de dicha institución, Fernando Rospigliosi, dijo esperar que la nueva gestión en la Fiscalía fortalezca las relaciones con tras instituciones, en particular, con la Policía Nacional del Perú (PNP).

“Espero que con el nuevo fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, las relaciones no solamente con el Congreso, sino con todas las instituciones mejoren. Sobre todo, con la Policía”, indicó a Canal N.

“La relación de la Fiscalía con la Policía es fundamental para la lucha contra la delincuencia y eso se había deteriorado con personas como Delia Espinoza. Yo creo que eso debe cambiar, ahora la Fiscalía debe actuar de manera imparcial”, sostuvo.

Respecto a las investigaciones que involucraron a Gálvez en el caso “Cuellos Blancos del Puerto”, el legislador de Fuerza Popular consideró que estas fueron una “manipulación política” durante el gobierno de Martín Vizcarra.

Añadió que, al no haberse comprobado responsabilidades, no existiría impedimento para que asuma el cargo interino.

En la misma línea, Alejandro Aguinaga saludó la designación de Gálvez como nuevo titular del Ministerio Público.

“Tomás Gálvez, hoy fiscal de la Nación interino, es la prueba de que la vida siempre da revanchas. Tras haber sufrido en el pasado los abusos de una Fiscalía y una JNJ politizada, hoy asume con la confianza recibida el reto de encaminar la Fiscalía, con la oportunidad de empezar a forjar un legado que devuelva justicia al servicio del país. Éxitos, doctor”, señaló el legislador fujimorista en sus redes sociales.

Fernando Rospigliosi saludó la designación de Tomás Gálvez como nuevo fiscal de la Nación interino. (Foto: Congreso)

“PUGNA ENTRE BANDOS EN LA FISCALÍA TIENE QUE TERMINAR”

Por su parte, el legislador Edward Málaga Trillo reconoció que Gálvez tiene cuestionamientos y es parte de uno de los bandos que se disputan el Ministerio Público; sin embargo, saludó su designación.

“Esperemos que haga el mejor trabajo posible”, dijo a Canal N.

El parlamentario insistió en la necesidad de que esta disputa interna en la Fiscalía termine de una vez, a fin de que dicha institución recobre su credibilidad.

“Entiendo que es una designación temporal, pero también es importante recordar que esta pugna entre bandos en la Fiscalía tiene que terminar ya. Eso pasa por renovar toda la plana de fiscales supremos. Tenemos que salir de este enfrentamiento, cada vez que se nombre alguno de ellos va a ver este tipo de cuestionamientos, entonces, no ayuda mucho realmente”, remarcó.

