La JNJ decidió suspender por seis meses a Delia Espinoza como fiscal suprema y por tanto como fiscal de la Nación. Fotos: Mario Zapata N. / @photo.gec
El Ministerio del Interior, a cargo de , dispuso la suspensión del servicio de seguridad y protección personal de la fiscal suprema Delia Espinoza, suspendida por seis meses, pese a que la magistrada había solicitado mantener el resguardo policial por razones de seguridad.

La medida fue oficializada a través del oficio N.° 771-2025 de la Policía Nacional del Perú, en cumplimiento de la Resolución N.° 143-2025-PLENO-JNJ, emitida el 19 de septiembre por la , que resolvió suspender provisionalmente por seis meses a Espinoza.

La suspensión se da en el marco del proceso abierto contra la fiscal de la Nación por no acatar la orden de la JNJ que disponía la reposición de en el cargo.

Según la resolución, Espinoza habría continuado ejerciendo funciones y obstaculizado el cumplimiento de la decisión, lo que motivó su apartamiento preventivo.

Con esta decisión, queda sin resguardo policial, mientras la Fiscalía de la Nación queda a la espera de ver quién será la autoridad que la dirija.

La defensa de Espinoza ha anunciado que recurrirá al Poder Judicial para intentar anular la sanción, alegando vulneración al debido proceso y a su elección legítima como fiscal de la Nación.

¿Es justificada la medida?

Sobre la suspensión de Delia Espinoza, según el abogado penalista Carlos Caro, “la JNJ no debió inhibirse porque existan amparos, quejas o denuncias en su contra”.

“Es un argumento ya descartado por la jurisprudencia de la Corte Suprema: el investigado no puede generar o fabricar la causal de inhibición (te demando para que te inhibas)”, señala.

Además, prevé que Delia Espinoza podría lograr su reposición mediante un amparo.

“Esa ha sido, en todo caso, la ruta por la que todos los fiscales suspendidos suelen retornar al Ministerio Público, tarde o temprano”, agregó.

