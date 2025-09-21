Pablo Sánchez asume el cargo de fiscal de la Nación interino tras la suspensión de Delia Espinoza. (Foto: Andina)
Pablo Sánchez asume el cargo de fiscal de la Nación interino tras la suspensión de Delia Espinoza. (Foto: Andina)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El fiscal supremo, , asumió el cargo de en reemplazo de , quien por seis meses tras un procedimiento disciplinario por parte de la (JNJ).

Según una resolución oficial de la Fiscalía de la Nación, se concluyó la designación de Sánchez como titular de la Primera Fiscalía Suprema Penal para ser formalizado como titular del Ministerio Público.

“Designar al abogado , fiscal supremo titular, como , a partir de la fecha en mérito a la Resolución de la Junta Nacional de Justicia no 143-2025-PLENO-JNJ, por el plazo legalmente previsto en la citada Resolución o hasta otra disposición”, precisa el documento.

LEA TAMBIÉN: Suspensión de Delia Espinoza pone a prueba los alcances y límites de la JNJ

fue notificada a la Presidencia de la República, Corte Suprema de Justicia, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, JNJ, así como diversas áreas del Ministerio Público como la Gerencia General, Secretaría de la Junta de Fiscales Supremos, entre otras.

fue suspendida por la JNJ por seis meses que ordenaba la reposición de Patricia Benavides como fiscal suprema y fiscal de la Nación.

LEA TAMBIÉN: Suspenden seguridad policial de Delia Espinoza: Los detalles

Esta medida fue propuesta por la vicepresidenta de la JNJ, María Teresa Cabrera, quien argumentó las presuntamente cometió.

La disposición fue notificada a la Presidencia de la República, Corte Suprema de Justicia, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, JNJ y diversas áreas del Ministerio Público. Foto: Fiscalía de la Nación.
La disposición fue notificada a la Presidencia de la República, Corte Suprema de Justicia, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, JNJ y diversas áreas del Ministerio Público. Foto: Fiscalía de la Nación.

TE PUEDE INTERESAR

JNE alerta presunta infracción de neutralidad electoral del premier Eduardo Arana
Iniciará juicio contra Susana Villarán: fecha, hora y expediente
Delia Espinoza responde a PCM: “Están favoreciendo o queriendo proteger a un partido político”

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.