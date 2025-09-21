El fiscal supremo, Pablo Sánchez, asumió el cargo de fiscal de la Nación interino en reemplazo de Delia Espinoza, quien fue suspendida por seis meses tras un procedimiento disciplinario por parte de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

Según una resolución oficial de la Fiscalía de la Nación, se concluyó la designación de Sánchez como titular de la Primera Fiscalía Suprema Penal para ser formalizado como titular del Ministerio Público.

“Designar al abogado Pablo Wilfredo Sánchez Velarde, fiscal supremo titular, como Fiscal de la Nación Interino, a partir de la fecha en mérito a la Resolución de la Junta Nacional de Justicia no 143-2025-PLENO-JNJ, por el plazo legalmente previsto en la citada Resolución o hasta otra disposición”, precisa el documento.

LEA TAMBIÉN: Suspensión de Delia Espinoza pone a prueba los alcances y límites de la JNJ

Esta disposición fue notificada a la Presidencia de la República, Corte Suprema de Justicia, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, JNJ, así como diversas áreas del Ministerio Público como la Gerencia General, Secretaría de la Junta de Fiscales Supremos, entre otras.

Delia Espinoza fue suspendida por la JNJ por seis meses tras no acatar la resolución que ordenaba la reposición de Patricia Benavides como fiscal suprema y fiscal de la Nación.

Esta medida fue propuesta por la vicepresidenta de la JNJ, María Teresa Cabrera, quien argumentó las faltas que Espinoza presuntamente cometió.